moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

政府再發銀債 保證息率至少4厘 最多550億 本月30日起接受認購

【明報專訊】政府昨公布發行第九批銀色債券，保底息率4厘，與2022年銀債相同，惟略低去年銀債的5厘。每手1萬元，目標發行額為500億元，視乎反應最多可發行550億元，認購期由9月30日上午9時開始，至10月14日下午2時結束（見表1）。市場人士認為，4厘保底息相當吸引，料是次銀債超額認購倍數破歷來紀錄機會大，認購人數料可達30萬，建議「老友記」可抽20手，以提升可獲發手數。

明報記者 江陵凱

今年銀債將於10月21日公布發行額、認購和分配結果，於10月23日發行，每人獲分配上限為100手，與去年相同。參考過去多年發銀債往績，每人實際最多獲發手數最多為10至20多手，如2020年至2021年均為14手，2022年及去年分別為21及23手。去年銀債認購金額及認購人數均創新高，認購人數達32萬人。與過往一樣，是次銀債每半年派息一次，按4厘計算，即每手派200元，再以過去4年最多獲發手數平均值18手計算，每半年可獲派息3600元；即投資者「坐滿」3年期直至2027年收盡全期利息合共2.16萬元。

中銀：建議市民可抽20手

昨日本地各家銀行亦公布，為今年銀債提供各種手續費豁免，如手續費、利息代收費及託管服務費等（見表2）。

擔任是次銀債牽頭行之一的中銀香港（2388）個金產品總經理周國昌預料，是次超額認購倍數破歷來紀錄機會大，估計將有逾30萬名市民認購，以去年銀債32萬認購人數估算，建議認購者可抽20手，務求提高銀債獲發手數，資金充裕者則可考慮抽25至30手。周國昌表示，雖然是次銀債4厘保底息較去年銀債的5厘為低，但投資者應考慮現時本港固定收益的選擇，今年銀債3年期保底息率4厘、至少發行500億元，可向長者提供鎖定長年期及高回報，認為相當吸引。

被問及定存與是次銀債的回報比較，周指市場普遍預期美國本月中減息0.25厘，10月至12月或共減0.75厘至1厘，相信未來港元拆息（HIBOR）會回調，港元定存息亦會相應下調；本港存款規模充裕及美國減息預期下，相信定存息於年底前亦不會突然抽高，另邊廂銀債保證息率便可鎖定3年高息。

匯豐：保證息率合理吸引

另一牽頭行匯豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示， 雖然是次銀債提供的4厘保證息率，對比去年銀債5厘的保底息率為低，但當時3個月HIBOR為4.7厘以上，現時則為4.1厘，認為銀債所提供的保證息率合理及相對吸引。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，「老友記」應抽銀債，因不設二手市場，政府以原價及相應的累計利息贖回債券，「隨時走得」提供更大彈性，又舉例若於二手市場以昨日收市價計103.7元的溢價購入去年10月發行、保底息率4.75厘的綠債（4273），一旦突然需要現金時要沽出或要承受蝕讓風險。按昨日收市價計購入該批綠債持有到期的息率約相當於2.9厘。