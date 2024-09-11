銀債資金首用於長遠基建工程

以往資金交金管局投資

許正宇表示，因應新成立的基建債計劃，港府制訂《基礎建設債券框架》，設有9個合資格項目類別，發行債券募集所得的資金，只會為符合合資格類別的項目融資或再融資，類別包括港口及機場發展、建築物、渠務、土木工程、公路、新市鎮及市區發展、以非經常資助形式撥款的基建項目、水務，以及房屋；他指政府初步甄選了數個合資格項目例子供市民參考，包括中九龍幹線—主體工程；洪水橋/厦村新發展區—第二期發展；以及黃大仙雨水排放系統改善工程。

許正宇續稱，被納入《框架》下的項目，會由財政司長領導的督導委員會負責評估和遴選，並會監察基礎建設債券計劃的其他執行工作，包括資金分配和管理。同時工程項目亦會根據基建項目對推動本港經濟社會發展的作用，作為審議項目的標準，須經立法會審議通過。另外，港府亦會每年發表《基建債券報告》，該報告會由督導委員會審核。

陳維民稱，未來銀債會繼續根據「基礎建設債券框架」下發行，抑或就合適基建項目發行綠債，兩者均可，會根據當時政府手頭上的項目考慮。