內地上月出口升8.7% 近年半新高 進口顯著放緩 貿易順差擴至910億美元

明報記者 黃志偉

出口歐盟升幅擴至逾13%

按地區劃分，輸往歐盟、拉丁美洲和印度的出口增速加快。當中輸往德國和法國的出口升幅均擴大至21.3%和24.1%，帶動輸往歐盟整體出口由上月按年升8%擴大至13.4%；出口至巴西的增幅更擴大至42.8%。輸往美國、東盟的出口增速有所放緩，後者由上月按年增12.2%收窄至8.8%。

從進口地區來看，歐盟由上月按年升7.1%轉跌5.3%，其中荷蘭跌23.5%，上月則升49.8%；德國亦擴大跌幅至17%。從美國、東盟的進口增長明顯放緩，分別錄得12.2%和5.3%。電子產品主要生產地的韓國、台灣維持雙位數升幅，但增速均有所放緩。

進口鋼材銅材量價齊跌

出口商品類別中，汽車、電子產品和金屬的出口量價均按年上升。汽車數量按年增39.3%、金額升32.7%；集成電路數量按年增10.6%、金額升18.2%；鋼材和鋁材的數量分別升14.7%和21.2%、金額亦增6.8%和24.1%。

至於進口商品，原材料如鋼材和銅材量價齊跌，前者數量計按年跌20.5%、金額計跌17.1%。鐵礦砂、銅礦砂的數量分別跌4.7%和4.6%，原油亦跌7%。另一方面，半導體、集成電路的數量分別按年增23.9%和14.5%。

大新：汽車出口增 或趕額外關稅前交付

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，8月汽車相關出口顯著增長，而且出口至歐盟地區增幅顯著，或反映車廠趕在額外關稅實施前加快交付。至於進口顯著放緩，或反映內需表現乏力，同時內地製造業持續放緩，出口新訂單連續4個月收縮，或影響內地對原材料的進口需求。另一方面，高盛發表報告指今年8月工作日數比去年同期少一天，這或部分解釋進口增長疲弱的原因。

展望未來，溫嘉煒指出，內地支持消費品以舊換新及設備更新等，有望逐步穩定進口需求；而出口商能否加快開拓新興市場以紓緩歐美等國對華實施貿易限制的影響，或成未來外貿表現的關鍵。彭博經濟研究表示，由於早期指標暗示全球需求疲軟，中國貨物出口的前景變得更不明朗。