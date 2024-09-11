moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

基金特區：減息在即 施羅德籲多元化投資 保險相連證券助增組合防禦力

【明報專訊】市場觀望下周美國聯儲局議息會議的議息結果，施羅德投資多元化資產投資總監佘康如預期，美國今年內將減息兩次，料合共減息半厘，隨着美國展開減息周期，建議投資者在收益策略上應更多元化，除投資股票及債券收息外，還可考慮另類投資產品，如保險相連證券（insurance-linked securities或ILS），以提高投資組合的防禦力。

目前市場對今年聯儲局減息幅度預測的分歧，主要源於對美國經濟前景的看法不同。佘康如表示，儘管美國勞動市場呈現一些降溫迹象，如失業率有所上升，但這可能是受到季節因素影響，反觀市場仍有大量的職位空缺，提供的水平遠高於失業率，而且首次申領失業救濟人數仍處合理水平，顯示就業市場仍穩定，故該公司認為美國經濟陷入衰退機會偏低。儘管該公司於今年8月將美國經濟「硬着陸」的概率由早前的5%提升至20%（見圖），並將「軟着陸」的概率由早前的90%下調至75%，基於環球的主要製造業指標，包括美國、歐元區及中國的數據於8月份出現下滑，加上美國勞動力市場進一步出現疲弱迹象，但經調整後的美國經濟「軟着陸」概率仍遠高於「硬着陸」，目前「軟着陸」仍是該公司的主要基準預測。

料聯儲局今年減息半厘

在「軟着陸」的預期下，佘康如表示，該公司預測今年美國經濟增長有望達3%，聯儲局今年有機會於9月及12月各減息一次，每次減息25點子（100點子等於1厘），明年有望再減息兩次，但實際減息步伐或取決於誰入主白宮，認為部分市場人士預期美國今年將減息4次，是對經濟數據反應過大，由於該公司預料美國將以溫和步調減息，意味市場將處於長期較高息（higher for longer）環境，由於目前股票和債券之間的相關度仍偏高，且部分傳統債券估值已偏高，認為投資者應考慮透過多元化資產獲取收益，除傳統股票及債券外，還可考慮可換債券、證券化信貸及保險相連證券等另類投資產品。

巨災債券平均孳息率達13厘

施羅德投資私募債務與信貸替代品資深產品策略師Zeba Ahmad表示， 保險相連證券為其中一種可提供收益的另類投資資產，此類產品主要將部分保險風險轉至資本市場的投資者，其中一種較常見的產品為巨災債券（Catastrophe Bond），這種債券的主要風險來自天災，平均存續期約3年，目前平均孳息率達13厘，孳息相較高於現時投資級別債券的介乎5厘至6厘，也較目前高收益債券介乎的7厘至8厘的孳息水平為高，而且此類產品與其他風險資產的相關度較低，當其他風險資產價格波動時可以提供緩衝，並認為隨着氣候變化風險上升，市場對巨災債券的需求正持續上升，但也提醒此類產品的主要風險亦來自氣候變化，而美國減息亦會對此類債券的債息構成一定影響。目前該公司的部分基金也有投資於此類債券，以施羅德環球基金系列動力收息基金為例，該基金截至今年7月31日止，投資組合中持有的保險掛勾證券佔基金資產的2.7%。

考慮到下半年市場面臨的不確定因素，佘康如認為投資者應採取啞鈴式投資策略（barbell approach），即於投資組合中，平衡分散配置於收益類資產，同時尋求增長，以提高投資組合的防守力。

看好AI半導體長遠潛力

在增長主題方面，仍看好人工智能 （AI） 相關和半導體板塊的長遠潛力，除市場對此類產品需求殷切外，當美國展開減息周期，將利好這類增長型股份的表現，加上此類企業盈利前景穩健，有望為投資者帶來資本增值，而從數據分析層面也顯示。她指出，近期的製造業採購經理指數（PMI）反映亞洲半導體產業出口維持理想，鞏固該公司對半導體和科技硬件公司持正面看法的觀點，至於期望獲取股息收益的投資者，也可留意銀行股，因目前銀行業狀况較10年前改善，行業當中存在吸引的投資機會。

明報記者 劉敬華

[基金特區]