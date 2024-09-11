基金特區：減息在即 施羅德籲多元化投資 保險相連證券助增組合防禦力

目前市場對今年聯儲局減息幅度預測的分歧，主要源於對美國經濟前景的看法不同。佘康如表示，儘管美國勞動市場呈現一些降溫迹象，如失業率有所上升，但這可能是受到季節因素影響，反觀市場仍有大量的職位空缺，提供的水平遠高於失業率，而且首次申領失業救濟人數仍處合理水平，顯示就業市場仍穩定，故該公司認為美國經濟陷入衰退機會偏低。儘管該公司於今年8月將美國經濟「硬着陸」的概率由早前的5%提升至20%（見圖），並將「軟着陸」的概率由早前的90%下調至75%，基於環球的主要製造業指標，包括美國、歐元區及中國的數據於8月份出現下滑，加上美國勞動力市場進一步出現疲弱迹象，但經調整後的美國經濟「軟着陸」概率仍遠高於「硬着陸」，目前「軟着陸」仍是該公司的主要基準預測。

料聯儲局今年減息半厘

在「軟着陸」的預期下，佘康如表示，該公司預測今年美國經濟增長有望達3%，聯儲局今年有機會於9月及12月各減息一次，每次減息25點子（100點子等於1厘），明年有望再減息兩次，但實際減息步伐或取決於誰入主白宮，認為部分市場人士預期美國今年將減息4次，是對經濟數據反應過大，由於該公司預料美國將以溫和步調減息，意味市場將處於長期較高息（higher for longer）環境，由於目前股票和債券之間的相關度仍偏高，且部分傳統債券估值已偏高，認為投資者應考慮透過多元化資產獲取收益，除傳統股票及債券外，還可考慮可換債券、證券化信貸及保險相連證券等另類投資產品。

巨災債券平均孳息率達13厘

施羅德投資私募債務與信貸替代品資深產品策略師Zeba Ahmad表示， 保險相連證券為其中一種可提供收益的另類投資資產，此類產品主要將部分保險風險轉至資本市場的投資者，其中一種較常見的產品為巨災債券（Catastrophe Bond），這種債券的主要風險來自天災，平均存續期約3年，目前平均孳息率達13厘，孳息相較高於現時投資級別債券的介乎5厘至6厘，也較目前高收益債券介乎的7厘至8厘的孳息水平為高，而且此類產品與其他風險資產的相關度較低，當其他風險資產價格波動時可以提供緩衝，並認為隨着氣候變化風險上升，市場對巨災債券的需求正持續上升，但也提醒此類產品的主要風險亦來自氣候變化，而美國減息亦會對此類債券的債息構成一定影響。目前該公司的部分基金也有投資於此類債券，以施羅德環球基金系列動力收息基金為例，該基金截至今年7月31日止，投資組合中持有的保險掛勾證券佔基金資產的2.7%。

考慮到下半年市場面臨的不確定因素，佘康如認為投資者應採取啞鈴式投資策略（barbell approach），即於投資組合中，平衡分散配置於收益類資產，同時尋求增長，以提高投資組合的防守力。

看好AI半導體長遠潛力

在增長主題方面，仍看好人工智能 （AI） 相關和半導體板塊的長遠潛力，除市場對此類產品需求殷切外，當美國展開減息周期，將利好這類增長型股份的表現，加上此類企業盈利前景穩健，有望為投資者帶來資本增值，而從數據分析層面也顯示。她指出，近期的製造業採購經理指數（PMI）反映亞洲半導體產業出口維持理想，鞏固該公司對半導體和科技硬件公司持正面看法的觀點，至於期望獲取股息收益的投資者，也可留意銀行股，因目前銀行業狀况較10年前改善，行業當中存在吸引的投資機會。

明報記者 劉敬華

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