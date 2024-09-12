活在灣區：經常內地穿梭 可投保中國醫療卡

明報記者 劉敬華

對於頻繁北上的港人，目前市場上的旅遊保險、醫療保險及中國醫療卡，均可提供不同程度的內地醫療保障，當中中國醫療卡可說是經常穿梭大灣區城市不可或缺的裝備。鑑於內地醫院一般會先向入院人士收取保證金或按金，一旦不幸於內地遇上意外受傷或患病，只需於內地指定醫院出示中國醫療卡便毋須繳付按金，可即時獲得內地醫院提供入院治療服務，這是基於該卡可代持卡人向指定內地醫院支付按金。若入住並非醫療卡所指定的內地醫院，部分中國醫療卡亦可代為墊支入院按金，但要留意是否需於入院前先向保險公司申請，還要了解醫療卡可墊支的入院按金上限，如「上海商業銀行中國醫療保證卡」每宗傷病的代付入院保證金上限為4萬元。

持中國醫療卡 入院毋須繳按金

至於醫療保障額，大部分中國醫療卡的醫療最高賠償金額約為數十萬元（見表1），相對於不少旅遊保的醫療保障最高賠償金額可達百萬元為低。倘不幸於大灣區內地城市遇上較嚴重的事故，需做手術，又或需較長時間留院治療，中國醫療卡的醫療保障額就未必足夠，對於經常北上工作人士，自行投保或公司團體醫保計劃的內地醫療保障額較低，因此可考慮同時購買全年旅遊保及中國醫療卡。兼買旅遊保險的另一好處是保障範圍可包括遺失行李，若北上期間需攜帶貴重物品，亦可獲得保障。

兼買全年旅遊保 提高保障額

儘管近年市場也有提供保障範疇只限於中國，甚至大灣區的全年旅遊保險選擇，如Avo中國旅遊保險（全年計劃）及藍十字「大灣區輕鬆行」（全年計劃）（見表2），此類計劃也可提供入院按金保證，且全年保費會較保障環球地區的旅遊保險為低，惟醫療保障額也不算太高，往往為數十萬元，較適合一年內會多次北上旅遊，又不想投保中國醫療卡，並期望得到一定醫療及旅遊相關保障的人士。

另有門診計劃供選擇

對於經常北上人士，甚至居於內地的港人，除意外受傷或患急病外，也有一般門診需求，又或到牙科就診的需要，現時部分中國醫療卡的醫療保障範圍也包括門診費用，如蘇黎世「醫療快線中國保證卡」醫療保障項下的疾病保障，便包括醫院門診部費用每日每次200元，全年上限10次。若期望加強門診或牙科保障，也可考慮主要於大灣區提供相關保障的產品，如友邦的「大灣醫薈通」門診計劃、太平人壽（香港）的灣區門診保障計劃，以及Blue的WeMedi大灣區牙科保D1。其中，友邦的「大灣醫薈通」門診計劃，除保障一般普通科面對面門診診症外，更可保障於香港及指定內地大灣區城市的普通科醫生網上診症連藥物送遞。

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