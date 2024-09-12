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美的截孖展超購0.8倍 擬上限定價 GIC傳斥巨資認購 預告配售未到價不獲分貨

標籤：經濟

【明報專訊】內地家電巨頭美的集團（0300）（深：000333）公開招股今日（12日）中午截止，據路透社旗下IFR引述消息稱美的擬以招股價範圍上限定價，國際配售部分並已提前一日於昨日截止認購。截止前並傳出預告機構投資者若不按上限價認購或不獲分貨。據報美的國際反應踴躍，已獲數倍超購，另有消息指包括新加坡主權基金GIC及高瓴資本兩大超級大戶，有意合共斥資15億美元認購美的H股。分析相信，美的為外資持倉最重的A股之一，H股發行反應熱烈，或與部分外資可沽出美的A股轉買H股以套取差價的操作有關。

明報記者

公開發售部分認購雖較慢熱，惟昨午一般券商截孖展後，統計主要活躍券商孖展金額，已錄輕微超購0.83倍，涉資24.65億元。值得注意的是，個別大銀行如中銀香港為認購美的客戶提供孖展認購服務，為近兩年罕見，估計IPO超購倍數將更高。

中銀提供孖展認購 近兩年罕見

美的計劃發售4.92億股H股在港上市，集資最多約269.7億元，有望問鼎今年新股集資王。每股招股價介乎52元至54.8元，以上周五A股收市價63.02元人民幣（折合約69.3港元）計，折讓約21%至25%。折讓價發行H股消息拖累A股價連跌兩日後，昨在擬上限定價消息的支持下反彈約1.5%，收報61.66元人民幣（折合約67.61港元），仍較H股定價高出約18.9%至23.1%。

彭博社昨日引述消息稱，私募基金高瓴正洽談認購超過10億美元股份，新加坡主權投資基金GIC亦正在考慮認購約5億美元。

外資認購美的反應踴躍，從深股通下外資持倉情况已有迹可尋。翻查港交所（0388）網頁披露的深股通持倉紀錄，美的為外資持股佔已發行股本比例第二高的股份，截至8月17日（內地停止顯示每日數據更新前），通過深股通持股的比例達17.63%，涉及約12.32億股（見表）。假設至今持股大致不變，按昨日A股收市價計，總值約760億元人民幣，金額更遠較其他持倉比例最高的滬深兩市A股為高。

外資踴躍認購 或為AH股套差價

香港股票分析師協會副主席郭思治認為，外資有可能會沽出美的A股轉買H股，鑑於A股與H股有約20%的差價，且A股H股「同股同權」。至於美的H股上市後股價會否升，郭思治認為9月初市場氣氛保守，不過鑑於美的是實業公司，預計不會跌穿招股價，但股價可能一般，或只有3%左右升幅。郭思治建議散戶可申請，但要有心理準備，股價可能不會大升。