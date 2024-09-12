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日圓見今年高 恒指隨外圍跌125點

標籤：經濟

【明報專訊】美國公布通脹數據前夕，日圓兌美元反覆向上，昨一度升穿141見今年以來高位（見圖），市場憂慮日圓拆倉盤再度加快，日股首當其衝跌近1.5%。港股隨外圍曾跌270點，一度失守萬七關，收市跌幅收窄至125點，收報17,108點，成交1057億元。北水轉為淨沽59億元，為近1個月最多，其中遭北水沽出近56億元的盈富基金（2800）全日成交超過112億元，成交金額為港股之冠。

北水沽出56億元盈富

隔晚美股個別發展，但日本央行政策委員會審議委員中川順子昨表示，如果日本經濟和通脹前景得以實現，將調整貨幣寬鬆程度，並指目前的實際利率極低，其言論刺激日圓急升，日圓兌美元一度升穿141，為去年12月28日以來高位，每百日圓兌港元曾升穿5.5算，亦為8個月高位。亞洲區股市跌幅擴大，日股跌幅擴大至1.5%，韓股亦跌0.4%。

恒指昨低開182點後跌幅一度擴大至269點，但人民幣試穿7.12後反彈，港股午後跌幅亦見收窄，萬七關失而復得。國指跌43點或0.73%，收報5982點；科指微升不足1點，收報3450點。北水淨沽59.05億元，終止連續兩日流入，昨盈富基金及恒生國指ETF（2828）分別被北水淨沽55.7及10.2億元，成交第二高的阿里巴巴（9988）則獲北水淨吸31.2億元。

國際油價下挫，「三桶油」捱沽，昨除淨的中石油（0857）跌1.4%，中海油（0883）跌2.3%，中石化（0386）跌近3%（見表）。內銀及重磅中資電訊等高息「中特估」股份同受壓，五大國有銀行股跌1%至3%不等；其他重磅金融股同偏軟，匯控（0005）、恒生（0012）、渣打（2888）齊跌逾1%。電力股亦普跌，其中華潤電力（0836）跌5.6%，是跌幅最大藍籌。科技股個別發展，騰訊（0700）、美團（3690）靠穩，阿里、京東（9618）偏軟；醫藥股上升，藥明康德（2359）擬回購A股，昨反彈6.8%，成升幅最大藍籌，藥明生物（2269）亦升3.6%。