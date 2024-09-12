法巴：政策倘配合 港股年底前可升5%至10%

建議選高息積極回購股份

呂成解釋，今年以來內地當局推出一系列政策，惟推行時並不協調，內地現時正傳出容許存量房貸尋求轉按，落實的話則可略增消費者的購買力；但與此同時，措施或令市場覺得政府要內銀單方面承受損失。他指出如政策能配合其他貨幣及財政政策一併推出，可令中國債券孳息曲線倒掛邁向正常化，亦可紓緩內銀的淨息差收窄壓力，給予投資者對於內地推行政策的信心，改善股票市場氣氛。

當內地「出招」時，本港股市個別環節亦會出現投資機遇，他建議投資者可選擇持有高息股，以及積極回購的港股以進行組合配置。另外阿里巴巴（9988）納入港股通，呂成指反映互聯互通計劃持續完善，盼未來可解除更多限制，利用AＨ股溢價以及部分僅於香港上市的股份，以吸引北水參與。

下調今年中國GDP預測至4.9%

法巴亦將今年中國GDP增長預測下調，由原先的5.2%下調至4.9%。法國巴黎銀行（中國）首席經濟學家榮靜解釋，其預測下調是因應中國於第二季GDP增長為4.7%，遜於該行原先所預期季內增長4.9%。

榮靜續稱，法巴原已預計內房會持續低迷，但沒料到內房低迷程度如此劇烈（dramatic），如今年上半年百強房企銷售總額按年跌40%至50%，銷售總額亦為2021年同期的約三成，再加上內地推行政策力度較法巴預測的為溫和，只為家電及汽車等產品提供消費補貼，綜合上述因素從而下調中國GDP增長預測。

另外，評級機構惠譽表示隨着中國出口快速增長將放緩，亦將中國明年GDP增長預測下調，由原先的4.8%下調至4.5%。