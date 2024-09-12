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港Wi-Fi方案商伙財團拓中東市場

【明報專訊】在港的社交Wi-Fi行銷解決方案商FansWave Ltd（FansWiFi）與中東財團AGI Tech落實合作，將結合社交媒體與CRM（顧客關係管理）的Wi-Fi接入方案，打入中東市場，提供數據分析供開發市場推廣方案。FansWiFi先後已在香港、東南亞推出，和AGI Tech合作後，將擴大至阿聯酋市場參與發展。

兩家公司昨日在一帶一路高峰論壇簽署合作協議。該公司創辦人之一袁靖智接受本報訪問時表示，FansWiFi由同為創辦人的楊展維開發，其方案用意在讓消費者更易去利用社交媒體登入Wi-Fi，並向商戶提供數據分析方案，繼而與市面大部分CRM平台接軌，藉此讓中小企更具效益去推出市務推廣，帶動收入。

其涵蓋的社交媒體為fb、IG、WhatsApp、微信等。商戶可結合廣告、視頻、GIF等形式做推廣，並且配合抽獎、電子優惠券、離線二維碼、調查等活動與消費者互動。商戶可因應推出針對性如晚市優惠等推廣方案。

她說：「由於方案月費可低至600元，希望在當前消費市道幫助更多中小企。」在此之前，FansWiFi已經在香港獲得最少100至200個商戶，例如D2 Place、冠忠巴士、餐飲行業、政府部門、旅遊景點等使用，亦曾經在馬來西亞、泰國市場推出。現時更和AGI Tech進一步合作，期望接觸到更多市場。

AGI：港亦可開發出獨特技術

AGI Tech所屬AGI Holding主席Sadeddine Mneimne表示，他早年曾於匯豐任職，除了對香港有感情，亦希望做些事情，冀香港科技發展不再限於香港市場，集團對金融科技、農業科技等發展感興趣，並物色新機會。他們在中東參與磨菇種植、肉雞、蜂蜜產業，在科技上亦參與推動代幣化發展。集團業務已覆蓋阿聯酋、土耳其、喬治亞、英國等。他指，AGI Tech已與FansWiFi討論6個月，終達成長期互惠互利合作，並印證到香港亦可開發具獨特技術，到更多國家應用，料在政府、博物館、伊斯蘭教寺廟、酒店等不同商業場境大派用場。長遠他相信可在推動環境保護，發揮作用。