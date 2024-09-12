巨星傳奇急插72% 市值蒸發56億 公司：不排除採措施維護市場穩定

6月中高見13.16元 較招股價炒高兩倍

巨星傳奇股價經此一跌，市值單日大幅蒸發56.17億元，只餘21.85億元。周杰倫的母親葉惠美透過持股一半股權的Legend Key International，在巨星傳奇持股23.92%權益，在昨日巨星傳奇急挫後，周母應佔權益的價值亦因此帳面蒸發6.68億元，只值2.61億元。該集團昨日全日成交股數增至1.03億股，佔總發行股本達12.36%，成交額達3.09億元。

此前，巨星傳奇挾周杰倫概念而股價持續抽升，其間更於5月2日以每股7.1元配售3145.1萬股新股，額外集資2.22億元。雖然曾配售股份，卻無阻升勢，股價在6月中高見13.16元，曾經較招股價4.25元，炒高超過兩倍。

昨晚發公告：控股股東股權無變動

公司昨晚發公告指出，不知悉為避免出現虛假市場而須予披露的任何資料及內幕消息，並指業務營運正常，營運及財務狀况無重大不利變動，控股股東股權並無變動。昨午透過公關公司回應稱，在剛發布的2024年中期業績中，公司實現營收毛利凈利三線增長，其中營收2.67億元（人民幣，下同）、毛利1.34億元、淨利2545萬元，分別按年增長約76%、約44.6%及約55.5%，IP業務和新零售業務收入均持續攀升，展現了強大的盈利能力和市場競爭力。控股股東、基石股東及管理層對公司長遠穩健發展信心十足。公司管理層會持續做好經營，用優秀業績回報投資者。

公司又指出，由於早前股價表現良好，有些較早入場股東可能獲得較大收益，加上近期市場動盪、恒指面臨壓力導致部分股東獲利回吐，屬於正常的市場操作範疇，相信這只是對股價造成短期影響。同時，公司正在積極評估現有條件，不排除將在有需要時考慮採取進一步措施，以維護市場穩定並保護全體股東的利益。

明報記者 陳偉燊