moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

許家印前妻資產遭凍結 英法院允每月支20萬生活費

標籤：經濟

【明報專訊】據彭博報道，中國恒大（3333）創辦人兼前主席許家印的前妻丁玉梅，於中國恒大清盤人尋求追討其以往所獲取股息約28億港元的官司中，遭到凍結資產後，最新英國法院許丁玉梅每月支取最多20,000英鎊（相當於20.4萬港元）作為生活費。

涉清盤人追討官司

報道指出，法院文件顯示丁玉梅於8月仍獲准每月支取最多35萬英鎊（相當於357萬港元），用於生活開支和法律費用。而中國恒大清盤人在相關的官司中，向丁玉梅追討她經兩間全資擁有的企業在2018至2020年所收取的中國恒大股息，涉及高達28億港元。

中國恒大於今年1月底被頒令清盤後，在今年3月22日清盤人以公司名義在高等法院針對3名被告展開法律訴訟，被告包括許家印、丁玉梅、恒大前副主席兼行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮等，涉及60億美元（相當於468億港元） 。

報道稱，根據去年的文件顯示， 丁玉梅持有中國恒大5.99%的股份。而根據8月29日的一份法庭文件，丁玉梅在英國的銀行帳戶裡有超過400萬美元（相當於3120萬港元），並居住在倫敦一套豪華公寓內，該公寓是Thames City的一部分，該項目由有「重慶李嘉誠」之稱的中渝置地創辦人、內地富豪，亦是許家印多年好友的張松橋所開發。

報道指出，丁玉梅的律師拒絕置評，中國恒大清盤人的律師亦無回覆尋求評論的訊息。