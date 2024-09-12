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美核心CPI按月升0.3% 4個月最大 下周減息半厘預期降溫 道指曾跌逾600點

【明報專訊】美國整體通脹持續回落，8月消費者物價指數（CPI）按年升2.5%，較7月回落0.4個百分點，是連續第5個月按年升幅下滑，跌至2021年2月以來最低。不過剔除波動較大的食品及能源價格，美國8月核心CPI按月升0.3%，是連續第二個月升幅擴大，也是4個月以來最大升幅。按年計算，美國8月核心CPI升3.2%，維持在2021年4月以來低位。由於核心CPI按月升幅加快，並超出預期，令市場對美聯儲下周大幅減息的預期進一步降溫。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員昨晚押注9月減息半厘的概率降至15%，而減息0.25厘的概率升至八成半，反映美聯儲以溫和步伐啟動減息的預期進一步鞏固，道指早段跌逾600點，標普500指數跌逾1%。

交易員押注年底前至少1次減息半厘

不過美國利率期權市場的交易員押注，美聯儲在今年底前，至少會宣布一次減息半厘，只是美聯儲可能不會在11月5日美國總統大選前一次過大幅減息。與有擔保隔夜融資利率（SOFR）相關的期權交易顯示，交易員增加了對美聯儲明年1月底會議前減息約1.5厘的部署。若美聯儲在會期之間不宣布額外減息，這將意味當局在1月底前的4次會議，會有兩次宣布減息半厘。

減息在即 多家美大行警告前景轉弱

隨着美聯儲減息在即，美國銀行業貸款利潤率高企的時代恐成過去，多家美國大行警告前景轉弱。以資產值計算，美國規模最大銀行摩根大通（美：JPM）下調對明年淨利息收入的預期。

摩通總裁平托（Daniel Pinto）稱，分析師對明年的淨利息收入預測過於樂觀，潛在的利率走勢，預示當前對明年會有895億美元淨利息收入的預估「不大合理」，預料「實際數字將會更低」。摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，美國經濟不排除出現滯脹的可能性。他憂慮財政赤字及基礎設施支出增加，將繼續為受高利率影響的經濟帶來壓力。

摩通股價周二最多跌7.5%，是2020年6月以來最大盤中跌幅，該股昨早段續跌1%。

美銀（美：BAC）亦預計，其投資銀行業務的季度業績將遜於一些分析師預期。高盛（美：GS）行政總裁蘇德巍（David Solomon）警告，鑑於「更具挑戰的宏觀環境」，第三季交易收入預計將按年跌一成。該股早段跌1%。大型銀行股昨早段普遍下滑。

此外，美國主要的汽車貸款機構Ally Financial（美：ALLY）亦表示，汽車貸款的拖欠率及淨壞帳冲銷（NCO）在7月和8月高於預期，反映借款者的信貸狀况正在惡化；該股周二挫17.6%，是2020年3月以來最大單日跌幅。該股昨早段微跌。

（綜合報道）

[國際金融]