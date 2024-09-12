颶風礙墨西哥灣產油 國際油價曾反彈2%

不過美國能源信息署（EIA）午夜前公布的數據顯示，美國上周原油庫存增加超過80萬桶，令投資者再次憂慮油市的供應問題，促使油價升幅收窄，紐約期油更在原油庫存數據公布後一度再次跌穿每桶66美元，然後回升。

花旗摩通料明年布油價見60美元

美國安全與環境執法局（BSEE）表示，受颶風影響，美國在墨西哥灣的24%原油生產及26%天然氣生產暫停。日產證券旗下NS Trading指出，投資者周二在國際油價大幅下跌後調整倉位，其後油價反彈是由於擔心颶風可能破壞供應，一些生產設施已經暫停，但由於擔心全球需求放緩，油價長遠仍然看跌。油組（OPEC）的月度報告預期，今年全球每日原油需求將增加203萬桶，低於上月預測的211萬桶。油組又將明年全球每日原油需求增長預測下調至174萬桶。

國際能源總署（IEA）此前預計，即使油組取消增產，明年市場也面臨庫存增加的風險。花旗及摩通預計，明年布油價格可能跌向每桶60美元。不過高盛分析，在現貨市場，由於原油產量下降，淨供應量減少，與期貨市場的價格出現前所未有的分歧，或預示油價短期內回升。

（綜合報道）

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