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恒生推兩隻美國債ETF 入場費780元

【明報專訊】恒生投資管理聯同招商證券資產管理（香港），推出兩隻美國國債交易所買賣基金（ETF），分別為「恒生招商彭博美國國債1至3年指數ETF」（3436），以及「恒生招商彭博美國國債7至10年指數ETF」（3435）

兩隻美債ETF每手為10個基金單位，首次發行價格為78元，入場費為780元（見表），交易貨幣為港元，下周一（16日）上市。兩隻ETF另設非上市單位，由恒生投資管理作為基金經理酌情派發每季現金股息。

非上市單位納入理財通

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，目前恒生投資擁有33隻投資產品，可供跨境理財通的內地投資者認購，而是次兩隻美國國債ETF的非上市單位亦為新納入理財通內的產品。

李佩珊稱，留意到跨境理財通的南向通，當中的內地投資者持有的港澳投資產品大部分為存款，歸因於本港較內地提供較高利率的存款產品選擇。她續表示，是次推出兩隻美國國債ETF，希望為波動的市場及減息周期中，尋求流動性和降低風險的投資者提供一個選擇，同時亦提供可分散風險的投資工具。

現時本港提供追蹤不同美國國債年期指數的ETF，當中以GX3至5年美債（3450）資產管理規模（AUM）最大，截至本月11日，其AUM為8.21億元。該ETF於今年7月上市，截至8月30日，指數到期收益率為3.77%。