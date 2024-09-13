moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

官媒：需推新一輪逆周期措施

【明報專訊】官媒《證券時報》昨頭版發文表示，8月宏觀數據顯示，擴大內需的任務繁重艱巨。從債市表現可見，各期限國債收益率繼續走低，認為財政和貨幣政策有必要實施新一輪的逆周期調節措施。

近期經濟數據反映內需疲弱

內地日前公布的經濟數據均反映內需疲弱，包括整體進口按年增幅由7.2%顯著放緩至0.5%；撇除食品和能源的核心通脹（核心CPI）升幅收窄至0.3%，增幅為2021年3月後新低；工業生產者出廠價格指數（PPI）亦連續第23個月錄得收縮。

文章指進入末季，受海外主要經濟體經濟增速放緩、貿易摩擦可能升級等不確定因素增加影響，出口支撐經濟的作用力或將減弱。

為了擴大內需，文章認為政府需增加財政支出力度和進度，尤其在「惠民心、促消費」這兩大領域。貨幣政策方面，增量政策的着力點應在減輕居民、企業利息支出。隨着聯儲局減息預期落地、中美利差逐步收窄，以及銀行負債端成本進一步降低等趨勢明朗，降低實體經濟利息支出負擔及綜合融資成本仍有調整空間。

文章指出，經濟發展模式轉換過程中的「陣痛」在所難免，逆周期調節政策是緩解痛感、縮短陣痛期的必要之舉。當有效需求持續低迷時，逆周期調節有必要透過連​​貫、持續，甚至必要時加大力度的方式實施反作用力。