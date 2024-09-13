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WSJ：羅兵咸永道美裁1800人

標籤：經濟

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士報道，四大國際會計師事務所之一的羅兵咸永道（內地稱「普華永道」）美國分部將裁員約1800人，約佔美國部門員工2.5%，為公司自2009年以來首次裁員。

2009年以來首裁員

報道引述一份羅兵咸永道給美國員工的備忘錄，當中宣布了有關的裁員和重組計劃，是次裁員涉及業務包括美國的諮詢、產品和技術部門；另有約一半在海外，範圍由助理到董事總經理不等，涉及業務包括商業服務、審計和稅務部門，裁員是因為企業對其部分諮詢業務的需求放緩，受影響員工將於10月接到通知。

羅兵咸永道美國首席運營官Tim Grady於給《華爾街日報》的一份聲明中表示，為保持競爭力及為集團未來的業務定位，將繼續轉變公司業務領域，以及調整員工隊伍以更好地支持有關戰略，包括吸引合適的人才和技能到最有需要的領域。羅兵咸永道又表示，在過去兩年，集團一直是四大會計行中的一個異類，沒有在美國裁員，其間安永、畢馬威和德勤共裁了數千名美國員工。

羅兵咸永道的中國公司普華永道早前因捲入恒大（3333）的審計造假風波，面臨巨額罰款及停業危機，報道指該行將被中國當局懲處暫停中國業務6個月，罰款料最多5億元人民幣，其後亦傳出羅兵咸永道計劃裁減內地及香港人手。