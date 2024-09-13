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中手游全購《仙劍奇俠傳》IP 股價急升7%

【明報專訊】中手游（0302）向台灣遊戲商大宇資訊（台：6111）收購《仙劍奇俠傳》遊戲中國以外所有地區版權，代價包括1830萬元人民幣現金，以及向大宇配售3800萬股新股支付，每股作價1.68元，較周三股份收市價溢價1.4倍，涉資6384萬港元，交易完成後大宇將持有中手游約1.31%股權。

中手游昨日高開4.3%，並以全日高位0.75元收市，升7.14%，成交1070萬元。集團指出，早在2021年8月已收購遊戲內地的IP版權，收購全部餘下版權有助鞏固集團IP遊戲的競爭力，以及確保遊戲策略的長期穩定實施。

將專注傳統文化傳承 發掘IP文化價值

集團又稱，有能力及信心推動《仙劍奇俠傳》的發展，包括加大所有方面的投資，通過結合年輕使用者偏愛的娛樂形式，創造更多優質內容及互動體驗。此外，集團將專注於傳統文化傳承、發掘IP的文化價值，向公眾傳遞的積極價值，令《仙劍奇俠傳》成為具有一流全球影響力的中國遊戲品牌。

旗下《仙劍世界》線上預約人數料破千萬

根據中手游今年上半年業績，集團自主研發的首款基於《仙劍奇俠傳》IP開發的遊戲《仙劍世界》已在去年6月取得PC及移動端版號，即將於今年內推出。《仙劍世界》遊戲開發期間已應用AIGC技術減低成本，已開始線上預約活動，預約人數接近500萬，料最終有望突破1000萬人。