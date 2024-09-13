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內地降存量住房按息 彭博：減幅或達50基點

【明報專訊】內地下調存量住房貸款利率再有消息，據彭博引述消息人士稱，內地商業銀行正在進行最後的準備工作，迎接即將到來的房貸利率調整。其中一名知情人士更稱，部分住房貸款可能立即下調多達50個基點。不過最終調整的時間尚未最終敲定，可能仍會變化。報道指人民銀行和金融監督管理總局未回應尋求評論的請求。

報道引述消息人士稱，下調存量住房貸款利率的時間表尚未最終確定，此前有傳當局考慮分兩個階段降低房貸利率，在全國範圍內將存量房貸利率總計下調約80個基點，第一次降低利率可能會在未來數周內進行，而第二次則於明年初生效，更有指該方案可能對首套和二套房都適用，但提案尚需經過最高領導層批准。

摩通：倘減80基點 內銀明年盈利少9%

投行摩通早前報告指出，若下調80基點一事屬實，這會較該行早前預測的情况更差，下調80基點將導致內銀明年盈利減少9%。

摩通稱，如果實際公布的是一刀切減80基點，這將會影響其對淨息差趨於穩定的觀點，並會誘發市場對銀行支付股息的能力，甚至系統性風險的憂慮。如果實際措施是取消抵押貸款再融資的禁令，預期這對淨息差的影響可能少於5基點，因為並非所有抵押貸款都會重新定價至最低利率。屆時，派息穩定的論據將維持不變，銀行股價亦可能反彈。

廣發証券指出，存量房貸利率若調整可能產生3個影響，包括令銀行息差收縮、提前還貸規模可能下降，以及消費有較大概率受益。