OneDegree數字資產託管保險落戶阿聯酋

伙迪拜險企 阿聯酋央行批准簽發

OneDegree表示，這次得到阿聯酋央行的批准，令託管風險的專門保險首次可以直接在阿聯酋地區簽發，保障區內公司因第三方黑客攻擊或盜竊、內部欺詐、存儲設備物理損壞等造成無法存取數字資產而導致的損失。

OneDegree中東地區業務總經理Robin Scott表示，阿聯酋有數以百計區塊鏈及數字資產公司於阿聯酋申請有關牌照，為此，他們需要度身訂做強效的保險策略。他們很高興現在能夠為這些公司提供OneInfinity整套數字資產保險產品。

迪拜保險行政總裁Abdellatif Abuqurah表示，數字資產託管風險保險對阿聯酋市場來說雖然是新產品，卻能滿足市場的迫切需求，以支持阿聯酋鞏固在全球數字資產行業中的領導地位。

mBridge將擴公私營部門參與

財經事務及庫務局副局長陳浩濂昨日出席阿聯酋駐港總領事館主辦Invest in UAE Forum致開幕辭時表示，除了香港持牌保險科技公司跟阿聯酋的保險公司的數字資產託管保險獲准落戶，在跨境支付方面，金管局和阿聯酋央行等合作進行「多種央行數碼貨幣」（mBridge），今年已達到「最簡可行產品」（MVP）階段，並將進一步擴大公私營部門參與。