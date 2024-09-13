moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

重申新Blackwell晶片下季發貨 Nvidia股價再升

【明報專訊】AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）行政總裁黃仁勳周三出席高盛於三藩市舉辦的技術會議，強調新一代Blackwell晶片需求強勁，供應商已全速生產，重申將在今年第四季開始發貨，消除市場對Blackwell延遲推出的擔憂，加上路透社引述知情人士稱，美國政府正考慮允許Nvidia向沙特供應先進AI晶片（詳見A24版），推動其股價周三收市升8%，昨天為除淨日，股價早段再升逾1%。

黃仁勳：台積電非不可取代

對於Nvidia主要代工商台積電（美：TSM；台：2330）所涉及的地緣政治風險，黃仁勳表示，目前嚴重依賴該公司生產最重要的晶片，因為台積電的技術「大幅領先於同業」，但該公司並非不可取代。他說，由於Nvidia大部分晶片技術都在內部開發，Nvidia必要時可將訂單轉移其他供應商，只是晶片品質將會下降。他讚揚台積電對Nvidia需求的「敏捷反應及能力，令人難以置信」，強調選擇該公司代工是因為其「很棒」。台積電股價昨在台灣市場升4.8%。亞洲半導體板塊昨日上揚，半導體測試設備商愛德萬（Advantest） （日：6857）升9.2%，東京威力科創 （日：8035）升4.8%。全球最大兩家記憶體晶片製造商三星電子（韓：005930）和SK海力士（韓：000660），昨股價分別升2.2%及7.4%。

黃仁勳表示，市場需求如此之大，以致客戶對Nvidia的組件、技術、基礎設施和軟件的交付表現激動。他說，「每人都想第一個收貨，每人都想取得最多貨」，因為這「直接影響」他們的收入及競爭力。他指出，由於產品搶手，客戶「爭奪有限的供應」，令部分客戶感到沮喪，加劇了Nvidia與客戶的緊張關係。他開玩笑稱，現在「我們可能有更多情緒化的客戶」，正盡最大努力應對需求。

指產品搶手 加劇與客戶緊張關係

他又談論到Nvidia的前景，強調AI「不僅限於晶片，而是關於基礎設施」，其公司正是AI生態系統的一部分，該生態系統包括生成式AI產業的雲端服務供應商及開發人員。當被問及龐大的AI支出能否為客戶帶來投資回報，黃仁勳表示，企業除了「加快運算」以外別無選擇，並強調Nvidia的技術加快了數據處理，而以往技術無法勝任這些AI任務。

Nvidia自上月28日財報會議後股價疲軟，當時該公司承認新一代晶片的生產過程遇到困難，但未公布更多細節，拖累該股自8月底財報會議以來，股價截至周二累計跌14%。

（綜合報道）

[國際金融]