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期金每盎司逾2583美元 刷新歷史高位

【明報專訊】歐洲央行繼續減息，而美聯儲減息在即，推動金價昨晚升逾1%，期金高見每盎司2583.3美元，刷新歷史高位。盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管Ole Hansen指出，歐洲央行減息，而美國首次申領失業救濟人數輕微回升等因素，足以令金價升至歷史新高。

在截至9月7日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加2000人，總數增至23萬人，是3周以來首次回升，數字略高於彭博社訪問的經濟師預測的22.6萬水平。在截至8月31日當周，持續申領失業救濟人數亦微升至185萬。美股三大指數早段窄幅上落。

Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan指出，市場在美聯儲下周公布議息結果前將處於觀望狀態，她仍然預期美國經濟會降溫，但不會崩塌。美國潛在通脹壓力按月輕微回升，升幅略高於預期，但增長仍然溫和。美國生產者物價指數（PPI）在7月按月持平後，在8月的按月升幅提升至0.2%，較預期高出0.1個百分點。剔除波動較大的食品及能源價格後，美國8月核心PPI按月升0.3%，從7月按月跌0.2%後彈，升幅高於預期。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。

OpenAI擬以1500億美元估值集資

此外，彭博社引述知情人士稱，OpenAI打算以1500億美元的估值，向投資者集資65億美元，遠高於今年初的860億美元估值。消息又稱，OpenAI也洽談以循環信用融資的形式，向銀行貸款50億美元。此外，OpenAI主要投資者微軟（美：MSFT），昨再向Xbox遊戲部門裁員650人，作為收購動視暴雪後的人手調整，其股價早段微跌。

（綜合報道）

[國際金融]