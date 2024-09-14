內地8月M1餘額跌7% 歷來最大跌幅

人行：信貸結構持續優化

人行有關部門負責人表示，8月數據有3個特點，近期M2餘額增速較平穩，8月末社會融資規模398.56萬億元和人民幣貸款餘額252萬億元，增速都在8%以上，比上半年名義GDP增速高約4個百分點。

負責人又指出，信貸結構持續優化。於8月底，製造業中長期貸款餘額13.69萬億元，按年增15.9%，其中，高技術製造業中長期貸款餘額增13.4%，連同科技型中小企業、「專精特新」和普惠小微貸款餘額增速均高於同期各項貸款增速。

至於利率續下行。8月新發放企業貸款加權平均利率3.57厘，比7月低8個點子（100點子等於1厘），按年低28個點子。新發放普惠小微貸款利率4.48厘，比7月低8個點子，按年低34個點子，均處歷史低位。

今年首8個月社會融資規模增量累計21.9萬億元，按年少3.32萬億元。其中，對實體經濟發放人民幣貸款增13.42萬億元，按年少增3.57萬億元；首8個月人民幣貸款增加14.43萬億元，相較首7個月的13.53萬億元，顯示8月新增人民幣貸款9000億元。主要反映按揭貸款的住戶中長期貸款約增1200億元。外幣貸款折合人民幣少1583億元，按年多減800億元，委託貸款減少548億元，按年多減1397億元；企業債券淨融資1.78萬億元，按年多2031億元；政府債券淨融資5.64萬億元，按年多6798億元。