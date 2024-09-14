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美的上限定價54.8元 較A股折讓22%

標籤：經濟

【明報專訊】將於下周二掛牌上市的內地家電巨頭美的集團（0300）（深：000333）A股昨晚發表公告，已確定H股最終發售價為每股54.8元，為招股價52至54.8元的上限，較美的A股昨日收市價63.51元人民幣（約69.79港元），折讓約21.5%。

集資規模創2021年快手以來最大

彭博報道指出，由於認購反應踴躍，美的發行新股規模由4.92億股增至5.66億股，籌集約40億美元（約312億港元）。若行使超購配售權，集資額或將增至約46億美元（約359億港元）。即使以未行使超購配售權，美的集資額已超越2021年5月來港上市的京東物流（2618）集資283億元，成為自2021年2月上市的快手科技（1024）集資483億元後的新股集資王。

另外，內地快遞巨頭順豐控股（深：002352）昨晚A股發出公告表示，來港上市的聯席保薦人已於昨日收到港交所（0388）發出的信函，指港交所上市委員會已審閱公司的來港上市的申請，但是該信函不構成正式的上市批准，港交所仍有對公司的上市申請提出進一步意見的權力。公司H股發行上市尚需取得香港證監會和港交所等相關監管機構的批准，仍存在不確定性。

早前，據路透社旗下IFR引述消息報稱，順豐擬於今年10月，或第四季正式公開招股，料集資10億至20億美元（約78億至156億港元），有機會成為本港今年集資額第二大的IPO。

明報記者