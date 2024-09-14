CMA憂長和3英國併VOD觸發加價

CMA擔心合併交易或觸發過千萬用戶面對價格上漲，或消費套餐內數據量減少，令負擔能力欠佳者要付較高成本去提升服務。同時合併亦影響到MVNO（流動虛擬網絡商）的選擇及取得具競爭力的條款，最終影響零售用戶。就算其認為交易有助提高5G質素，但是恐兩公司未必如承諾所言跟進投資。兩公司提出合併時承諾投資目標，不會提高價格，以及提出標準化的批發定價，並建議剝離部分流動網絡資產和頻譜。

3英國：有信心釋除疑慮

3英國及Vodafone英國揚言不同意CMA的價格上漲論，並稱壯大網絡後可予MVNO更好選擇。3英國表明會履行110億英鎊的網絡投資計劃及創建一流的流動網絡，願意由英國通訊管理局獨立監督和執行這些承諾。

行政總裁Robert Finnegan表示：「現時英國的流動電訊市場有4家營運商，當中兩家規模較大，另兩家則規模較小，市場缺乏有質素的競爭，並不是有效運作。市場亦普遍認為英國目前的數碼基建遠遠未符合需求和未達到應有水準。我們有決心釋除CMA對合併的疑慮，我們將繼續與CMA合作，爭取讓這次合併獲得通過，為英國客戶、企業以至整個社會帶來廣泛裨益」。