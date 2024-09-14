港投擬辦初創企業外訪 助港品牌「出海」

港投公司將投資從事基因測序技術的上海芯像生物科技、專攻智能電網的Emaldo Limited，以及研發智能前沿科技設備的玖治科技（香港）。陳家齊提到，連同之前投資的初創企業，繼續分佈於其聚焦的三大賽道，即硬科技、生物科技，以及新能源或綠色科技。

陳茂波：加速推動創科研發

她續稱，稍後將公布有關新資本投資者入境計劃（CIES）港投公司管理部分的資本安排，也會以此方向為前提，探討和有往績、有經驗的創投基金和伙伴合作，以母基金或引導基金形式進行。此外，隨着港投公司生態圈的持續發展，計劃聯動不同企業和投資者，走進學校進行交流，也會安排跨校及跨領域的討論，從年輕人的視覺，探索和鋪墊香港創科、 創業、創投的未來。

財政司司長陳茂波致辭時表示，香港過去投入和政策支持，已讓創科生態圈構建的成績漸現，更進一步需推動更緊密的「投」、「產」、「學」、「研」合作和協同發展。他指出，未來希望通過投資牽引，加速推動創科研發、創業、創新生態圈以至產業鏈的蓬勃發展，讓當中的內生力、爆發力、創新力和發展動力有更大的養分。