OpenAI推「o1」 具推理能力解數學難題

OpenAI表示，作為早期型號，「o1」尚未具備ChatGPT的許多有用功能，例如瀏覽網頁以獲取資訊，以及上傳文件和圖像，但對於複雜的推理任務來說，這是重大的進步，代表AI能力的新水平，鑑於這突破性發展，「我們決定由1數起，並將這個系列的模型命名為OpenAI o1」。

OpenAI發表了新模型如何回答編碼、英文及數學等問題。有別於ChatGPT的迅速反應，「o1」回應問題前會稍停幾秒，進行一系列相關考慮，再給出最佳回應。OpenAI研究科學家布朗（Noam Brown）表示，在發表「o1」預覽版本後，可了解用戶如何使用，以及哪些方面還需改進。

彭博社指出，新模型的發布時機，時值OpenAI尋求集資數十億美元，並在AI領域面臨愈益激烈的競爭。Anthropic、Google等競爭對手也在開發具推理能力的先進AI模型。

（彭博社）

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