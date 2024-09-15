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內地8月零售固投數據遜預期 分析：5%經濟增長目標臨挑戰 提振時間不多

【明報專訊】內地8月零售、固定資產投資、房地產、工業生產等經濟數據皆較7月放緩。國家統計局公布，8月社會消費品零售總額按年增長2.1%，低於市場預期的2.5%，首8個月增速累計3.4%；首8個月固定資產投資按年增3.4%，低於市場預期的3.5%。雖然內地年初以來出口表現好過預期，但首8個月零售和投資增速低於今年約5%的官方經濟增長目標。分析指出，雖然今年推出不少支持經濟政策，但較零散，未能扭轉趨勢，若未來沒有重大變化，要達至經濟增長目標將面臨挑戰。

明報記者 歐陽偉昉

統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，8月高溫天氣和暴雨洪澇等自然災害，持續對經濟活動造成影響。國際環境不穩定、不確定因素增多，國內需求不足等問題還在顯現。下階段，當局將加強宏觀調控，穩定市場預期。未來經濟平穩積極因素仍得以延續，新增有利條件將發揮作用，今年有望延續穩中有進的發展態勢。

統計局：加強宏觀調控 穩市場預期

8月零售按年增速較7月回落0.6個百分點，按月下跌0.01%。8月全國服務生產指數按年增4.8%，增速與7月相同，餐飲收入按年上升3.3%，較7月增速加快0.3個百分點，統計局指是由暑期出遊旺盛帶動。不過8月商品零售額按年增1.9%，較7月回落0.8個百分點，受減價影響，汽車消費按年下跌7.3%，跌幅較7月擴大2.4個百分點，建築材料消費跌幅擴大至6.7%。不過受惠以舊換新，家電類消費扭跌為升，按年增3.74%。

首8個月固投按年增速較首7個月降0.2個百分點，單計8月按月升0.16%。房地產投資跌幅續拖累固投（見另文），首8個月民間投資按年增速自首7個月持平轉至跌0.2%。近年推動固投的基建投資，首8個月按年增4.4%，較首7月放緩0.5個百分點；製造業投資按年增9.1%較首7個月降0.2個百分點。

基建投資首8月增速放緩

8月工業增加值按年增4.5%，較7月跌0.6個百分點，降至今年3月以來最低，匯豐報告指出，本地需求疲弱抑制產量增長。不過，8月政府債券淨發行1.6萬億元人民幣，創2022年6月以來最大單月增長，匯豐預期9月會繼續加快，支持未來數月的製造業和基建投資。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林稱，內地經濟趨勢在過去數月持續放慢，加上低基數效應逐漸減弱，若沒有重大變化，實現5%增長目標面臨挑戰。現時已屆第三季末，當局在眾多不利因素中，採取措施提振經濟時間不多。國家主席習近平上周要求，努力完成全年經濟社會發展目標任務，做好第三季末和第四季經濟工作，宋林認為或會增加短期內推出政策的緊迫性。