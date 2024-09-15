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Burberry十年換4舵手 圖挽品牌形象

【明報專訊】Burberry股價頹勢未止，7月正好迎來新任行政總裁Joshua Schulman，外界料或有一番新氣象。Joshua Schulman曾於Coach任品牌主席3年，其間為Coach扭轉乾坤，為Burberry股東帶來憧憬。有金融界人士認為，Joshua Schulman會將Coach方針套用在Burberry，靠節約、促銷走出困境，挽救股價，令Burberry避免成為併購目標。

新CEO或套用Coach方針

Burberry過往10年多達4名行政總裁主理，力圖拯救品牌形象，提升至高端品牌，卻未能令投資者安心。

至於今年7月上任的Joshua Schulman則被賦予厚望，其成名作是於2017至2020年出任Coach品牌主席，任內向渴求社會地位的奢侈品消費者（aspirational luxury shoppers）推廣品牌，最終改善公司銷售及經營溢利，扭轉頹勢。

Bernstein全球奢侈品分析主管Luca Solca預料，Joshua Schulman將會改變Burberry方針，由品牌升級轉為「英國Coach」策略，為公司起死回生，包括削減開支、加倍投資於特賣場、與折扣零售商多加接觸等。Bernstein分析，Burberry業績頹敗，隨時成為併購目標，但新方針有望提振業績，推高股價，降低併購機率。

外界預料Joshua Schulman會於今年11月交出其救亡策略，但此前可能先於人事着手。有外媒報道，Burberry正與獵頭公司接洽，密謀換走現任主席Gerry Murphy。

Smead資本管理行政總裁Cole Smead也是Burberry股東，提議Joshua Schulman可索性兼任主席一職，以便落實策略，挽回投資者信心。他又稱，Burberry今次早就落後於人，故相信會較同業更早解決自身問題，甚至最終有望重新染藍，重返英國富時100指數。

[企業地球村]