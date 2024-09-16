美本周勢減息 港P料暫不跟減 分析：美息須至少減半厘 港才降P

明報記者 江陵凱

美國加息周期自2022年3月開始，直至去年7月停止，其間共11次累計加息5.25厘，而同期香港大型銀行如發鈔行匯豐及中銀香港（2388）的P僅加5次、增幅為0.875厘，上周五港元隔夜拆息為2.65厘，與上周四美元擔保隔夜融資利率（SOFR）為5.33厘比較，港美息差為2.68厘。

港美息差闊 港毋須急減P

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，美國於本月中減息25點子機會較大，但P不會即時改動，因港美息差較闊，減息25點子並不會大幅收窄港美息差，但HIBOR會隨美國減息而下降。他認為，美國減息幅度累計一定程度時，如年內美國累計減息50點子或75點子，P才或會跟減，但其減幅不會與美國相同。

按以往經驗，港銀一般會在P和HIBOR差距擴闊至3厘或以上，才會調整P，按現時匯豐P為5.875厘，1個月HIBOR上周五報3.7231厘，兩者差距約為2.1厘，即HIBOR或要再跌近1厘，才有較大機會減P。

事實上，除美國減息為本港銀行的主要考量因素之外，港銀仍需考慮一籃子因素，如存款及貸款的成本及收益，當中涉及一般貸款、按揭利率及存款利率的調整，以及活期及儲蓄存款佔銀行總存款比率（CASA）等等。

經濟學者李兆波認為，銀行於考慮調整按揭利率時，會考慮存貸成本及收益、銀行按揭貸款市場的競爭等因素，而現時按揭「H按」及「P按」，分別根據HIBOR及P作基數作加減百分比，作為按揭利率，而銀行可透過改動其百分比，不一定需要減P從而去改動按揭利率。

雖然過去大部時間P與活期儲蓄利率同步作調整，但李兆波認為，現時CASA的水平顯示港銀高成本存款較多（見另文），他認為港銀有機會只下調存款利率，但不會去下調貸款利率，而本港過往亦曾出現過相關的案例。他續指出，與此同時，港銀若作存款利率的調整，同一時間亦正在左右港銀於調整P時的決策。

按揭佔總貸款比例增 須考慮風險

值得一提的是，截至今年7月底，本港未償還按揭貸款佔本港銀行體系港元貸款約三成（見圖1），創2005年以來高位，銀行亦要考慮按揭貸款佔總貸款比率若進一步提高帶來的風險問題。

另一邊廂，本地銀行為應對美國進入減息周期而做結構性對冲，降低減息對銀行淨利息收入影響，相信亦同樣影響港銀於考慮減P時的決策。據匯控（0005）於今年上半年業績投資者簡報所示，該行加大結構對冲並延長相關期限，降低利率變動的敏感度，截至今年6月底，匯控預期利率下調1厘，將減少銀行業務淨利息收入27億美元，較2022年同期的70億美元減少。