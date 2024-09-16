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陳茂波：未來數月再公布發零售債

【明報專訊】上周二（10日）特區政府已公布第9批銀債發售詳情。財政司長陳茂波昨於網誌表示，今年的《財政預算案》提出，於本年度發行500億元零售銀債，以及200億元的零售綠債及基礎建設債券，而至於其餘零售債券的發行詳情，將會在未來數月公布。他指出今年以來，已有機管局、市建局及房協使用包括發債在內的方式籌資，而於政府支持下，會有更多的公營機構會通過發債或其他方式籌融資，以更好利用市場的資金，推動其不同範疇的工作。

陳茂波解釋，基建需要借助金融的力量加速推動，通過不同類型和年期的債券，將尋求長遠和穩定回報的資金，引導往支持不同類型的基礎建設，擴大發展容量，可促進整體經濟更好發展。他續指出，政府發債除盼望達到金融更普惠的目的外，亦希望提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」和「獲得感」。

陳茂波指出，上周政府公布銀債發行詳情，如利息跟通脹掛鈎並保證不少於4厘，考慮到當前的利息環境和市場情况，包括預期美國聯儲局本周議息後將啟動減息周期等因素，認為本次銀債訂下相當吸引的條件和安排。陳續稱，是次銀債集資所得，會撥入「基本工程儲備基金」，以支持推進不同的基建項目，認購銀債的長者除可得到穩定利息收入，也為長者生活的社區和香港的建設作出貢獻，形容銀債為「多贏的投資」。