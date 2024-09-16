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招商永隆：跨境客帶動 AUM增逾15%

【明報專訊】環球經濟前景仍未明朗，私人銀行的投資團隊如何為客戶合理配置資產成業務增長關鍵。招商永隆銀行私人銀行及財富管理部總經理張晅跟傳媒見面時表示，截至今年7月底止，客戶數和資產管理規模（AUM）較去年底增長超過15%，尤其內地跨境客戶群貢獻最大。他相信，透過招商永隆銀行的「多牌照」，將為客戶資產創造更大價值。

擁「多牌照」優勢 降客戶費用

張晅指出，私人銀行及財富管理業務主要服務客群為本地客與內地跨境客，兩者比例相若，但內地跨境客存量上貢獻較多，截至7月底止，其佔比按年增加了9個百分點。至於本地客在數量和資產規模亦有雙位數的增長。他續稱，從今年首7個月的客戶增長數量來看，有三分之一為全新客戶。

金融產品方面，張晅表示今年上半年提供固定收益的產品和理財投資產品，例如基金、債券和保險等產品，其規模均有所增長，不過由於高息環境下，存款、現金管理等產品的增幅較明顯。對於本地客，除了這些投資產品外，亦因相對熟悉香港資本市場，與貨幣掛鈎的結構化產品的資產配置會較多。張表示，截至7月底止，理財投資收入按年增85%，AUM淨值則較去年底增長達38%。

被問到該行投資服務與其他同業分別，張晅認為，當客戶配置資產，該行可透過「多牌照」優勢減少費用，為客戶提高收益。他舉例指出，招商永隆銀行旗下保險業務可為客戶接觸不同保險產品時，不用因與外部機構合作而分佣，可減少費用從而為客戶提高收益率。

料客戶經理今年增雙位數

另外，張晅表示投資團隊現已逾百人，包括客戶經理、投資顧問、營銷策略和產品專家等，目標客戶經理今年有雙位數增長。因應家族辦公室的客戶資產和需求愈趨增加，張透露，相關服務料今年底可推出至市場。

「跨境理財通2.0」於今年2月底啓動，張晅稱截至7月底止，該行跨境理財通南向通的內地投資者數量，為跨境理財通2.0開啟前的2.77倍，同期南向通客戶投資資產總規模亦為開啟前的7.5倍。而南向通客戶中，平均投資金額逾100萬元人民幣，投資金額達300萬元人民幣滿額的客戶佔比不到10%。同時可認購基金數目亦由110個增至210個。他說，從南向通的客戶資產配置可見，近六成為定存、三成是貨幣基金、一成則是債券基金類，而平均投資額達百萬元。