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澳門旅客增 10月賭收料疫後新高 12酒店十一檔期爆滿 全月入住率看升

【明報專訊】中秋節、十一國慶檔期將至，澳門博彩及旅遊業界正迎來新的旅遊旺季。當地業界預料，隨着訪澳旅客數目持續增加有助帶動10月份博彩收入創疫後新高，甚至估計酒店入住率可以由目前平均逾八成，提高至逾九成。不過由於澳門市場的酒店房間供應較過往增加，因此業界估計酒店房價難再出現「海鮮價」。

明報記者 陳偉燊

澳門統計暨普查局數據顯示，今年7月底當地星級酒店房間達43,600間，較疫情前2019年10月多增6100間客房。

今年中秋節檔期當地酒店房價甚至比復活節檔期低。以較受旅客捧場的威尼斯人為例，其豪華皇室套房9月17日中秋節正日周二房價只為1258.2澳門元，比之前一日9月16日周一叫價1888.2澳門元及4月1日復活節正日的1348.2澳門元還低。到十一國慶檔期，威尼斯人同一類套房在10月1日叫價大升至6388.2澳門元，比中秋節正日大升4.1倍；就算到檔期較後仍有房間供應的10月6日，該套房叫價仍達2968.2澳門元，比去年同日叫價1953.3澳門元高51.9%。

此外，包括永利澳門、新葡京、回力、星際、JW萬豪、麗斯卡爾頓、悅榕莊及萊佛士12間酒店在十一檔期全線爆滿，大部分當地酒店均自10月3日起預訂爆滿。不過仍然有房間供應的酒店，再沒有如去年有叫價過1萬元的個案。

分析：中秋須陪家人 9月賭收或跌

實德環球（0487）副主席馬浩文表示，中秋節檔期客人反而多數會陪伴家人，加上碰上剛開學，料9月份的博彩收入表現稍為回落，跌幅約為單位數字。但馬浩文稱：「估計到10月份會再重回高位甚至有機會見到疫情後新高。」

酒店入住率方面，他稱集團旗下十六浦索菲特酒店今年至今入住率均逾80%，近數個月入住率都逾90%。他料每晚酒店房價在十一黃金周檔期價位會在1000港元以上。集團期間會配合政府的計劃推出活動及積分優惠，冀帶動周邊中小企生意。

酒店供應增 房價難再現「海鮮價」

澳門旅遊業議會理事長胡景光表示，中秋節檔期及十一黃金周檔期相繼而至，料澳門作為短線旅遊目的地會受惠。在中秋檔期，他料內地旅客多留在原居地過節，其間酒店房價會約為平日的周五及周六左右水平。他說：「國慶檔期配合煙花匯演，訪澳旅客人數或高過2019年疫情前，預期在假期中段訪澳居多，酒店入住率會突破90%。」

不過，由於酒店供應增加，所以胡景光估計，每晚酒店房價難再現過往的「海鮮價」，預料金光大道的酒店房叫價只介乎3000至4000港元。