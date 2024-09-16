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AI規劃旅遊行程料成新潮流

【明報專訊】人工智能大型語言模型（LLM）的技術逐漸成熟，有人利用它們做翻譯、撰寫新聞稿、商業書信、演講稿等。更新的玩法，是借助它們生成旅遊行程表。有本地初創公司研究方案，計劃加入一站式的付款功能，進一步方便旅客。

明報記者 薛偉傑

攝影 曾憲宗

Travel AI行政總裁黃海透露，早在中學時期，他已構思利用人工智能技術，讓旅遊者輸入小量資料，自動產生出行程表這個念頭。不過當時的電腦科技無法實現這個計劃。

去年10月，居港的日本商人小林政貴告訴他，日本政府部門覺得，遊客太過集中在東京和大阪不太好，希望找企業設計一個網頁，宣傳日本其他地區，將遊客分流。黃海覺得，與其設計一個普通網頁，倒不如研發一個手機應用程式，實行他的人工智能自動生成旅遊行程表計劃。以近年人工智能大型語言模型（LLM）技術的發展，相信足以實現這個計劃。他用16小時通宵工作撰寫詳細計劃書。小林政貴看過後，同意他的想法，決定放棄爭取日本政府的合約，改為和他合作成立Travel AI，研發同名的手機應用程式。

自研演算法配合大模型

30秒生成行程表

要實現這個計劃，需找熟悉人工智能大型語言模型技術的人才。黃海想起，香港某名大學教授其實早已經研發大型語言模型，旗下團隊有10多人。不過，自從OpenAI在2022年底推出性能強大的ChatGPT後，有關研究再沒有發表的價值，那個團隊亦瀕臨解散。於是他便邀請了其中4名華人加盟。

經過近一年努力，該公司的手機App研發工作已大部分完成。該手機App就好像AI聊天機械人般運作，用戶只需像普通對答般，回覆輸入旅遊人數、關係（如家人、朋友、情侶）、目的地（暫時最大只可輸入日本一個縣）、出發日期和回程日期等幾項資料，就可以得到一個旅遊行程表，包括：出發和回程的航班、遊覽當地哪些景點、光顧哪些餐廳、入住哪間酒店等。

目標一鍵訂齊機票酒店車票等

黃海承認，在理解用戶的要求方面，該公司使用了Google的大型語言模型Gemini。但推理和生成內容的演算法則是該公司自行研發。至於產生行程表所需時間，也由最初超過兩分鐘縮短至現時大約30秒。

開發過程中，該公司還入選Google AI Startup Program，獲20萬美元Credit，可用來支付Google的雲端運算服務。此外，Google亦開放Google Maps數據，讓該公司用來訓練其演算法。今年4月，黃海更被邀請到美國參加Google Next科技大會，是唯一獲邀的本地初創企業創辦人。

從網上所見，最近不少IT公司都正在研究，借助人工智能大型語言模型生成旅遊行程表，可說已成為一股潮流。若單靠這個功能，賣點可能不太足夠。所以，該公司計劃將其手機App和行程中的不同業者系統對接。這樣，用戶只需以電子支付方式支付一個總數，就可以一次過完成多項服務的預訂和付款。該公司正在和部分保險公司、旅遊景點及「虛擬SIM卡」（eSIM）銷售商做系統對接，預料10月完成。屆時該公司的手機App就會推出初版。用戶在產生旅遊行程表後，可以一次過付款購買旅遊保險、eSIM卡及部分景點的門票。

與不同業者洽系統對接

但這並不是最終目標，該公司正在和航空公司、酒店集團及西日本旅客鐵路株式會社（JR西日本）商討系統對接事宜，目標是由今年底到明年3月的賞櫻季節開始之前陸續完成。之後，用戶只要輸入中英文名、護照號碼、身分證號碼等，支付一個總數，就可以一次過完成購買機票、訂酒店和日本西部的高鐵車票等。

在明年底之前，該公司計劃再增加兩個功能。其中一個功能是「二次修改」。即是手機App產生了旅遊行程表後，用戶可以要求在個別環節做修改。例如，因應自己的飲食喜好和預算，而要求推薦其他餐廳。另一個功能，則是在部分餐廳訂位。該公司正和日本最大的兩個餐廳訂位系統營運商洽談合作。

[新經濟新天地]