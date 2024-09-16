袁國守：減息周期來到 買長債

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，截至上周五（13日），交易員押注9月減息0.25厘的概率為59%，減息0.5厘的機會為41%，即只是減0.25厘或半厘之爭，本周四減息可說已是既定事實。

減息周期開始，各類資產價值或重新洗牌，故何解市場如斯關心息率走向。按傳統教科書的講法，減息通常利好股市，因為企業借貸成本下降，且亦代表通脹成功受控，消費者更願意消費。

「實際」減息前可加入TLT

可是，「預期」和「實際」減息可以是兩回事，「預期」減息階段，市場還是「估吓估吓」之際，如2023年下旬至今年7月中，美股節節攀升；反觀，當上月聯儲局主席鮑威爾明確表明減息時機已到，市場百分百肯定即將減息，並轉而擔心美國經濟可能陷入衰退，「實際」減息前美股見回吐。

至於債券，又按傳統理論，當利率下降，現有債券價格通常向上（孳息向下），特別是期限較長的債券。以iShares 20年以上美國國庫債券ETF（美：TLT）為例，過去3個月價格累升近7%，收益率為3.6厘；期內10年期美國國債孳息率由約4.4厘，降至近日的3.6厘。因此，最理想的部署，是在「實際」減息前，在個人投資組合加入債券資產，如TLT。

分析：美股投資應偏向保守

參考恒生銀行投資總監辦公室及顧問服務的分析，在美國經濟及政治因素變數較大下，美股的投資應偏向保守，專注估值合理的環球大型派息企業，減持高估值高增長板塊。該行認為，聯儲局政策將開始轉向寬鬆之際，投資組合應增持受惠減息而得到估值重估的美元債券資產；於未來兩年美國或連續減息的背景下，美元短期貨幣市場工具、浮息票據，以及短年期美元債券等，未來的收益率很快或會變得不吸引，投資者應趁目前美元定息資產收益率相對高時，重新部署美元債券組合的投資年期，趁早為個人及家庭現金管理鎖定一個較適合的中長線穩定收益率。

另外，施羅德投資上周以「債券是否有望再度成為投資組合的對冲工具？」為題發表報告，該公司多元化資產策略師李俊鋒指出，若重新出現如同疫情前20年股債之間的負關聯性，債券將能再度成為對冲風險的投資工具。然而，李俊鋒提醒，即使通脹不再是主要問題，股債關聯性仍可能在多種情景下維持正值，例如投資者可能對經濟增長恢復正常的速度感到失望，或可能會愈來愈擔憂財政赤字問題；在這種情况下，投資者將需要全面重新評估債券在其投資組合中的作用，股債關聯性為正值，可能會削弱傳統的多元化投資策略，因此投資者需要重新評估資產配置，而採取靈活資產配置及研究其他對冲工具亦可能成為駕馭這種環境的關鍵因素。

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[袁國守 投資心戰室]