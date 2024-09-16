陳正犖：日央行官員放鷹 看淡歐元兌日圓

近期紐約油價曾急跌至接近每桶65美元，為2023年5月以來最低。環球宏觀經濟數據參差，主要石油供應商於剛舉行的亞太地區石油會議上也對前景表示悲觀，市場憂慮原油需求疲弱。此外亦有報道指利比亞的原油供應可能很快重返市場。不過我們仍估計油價進一步大跌空間有限。油組及盟友（OPEC+）近期決定將減產延長至12月，有助緩解供應過剩的憂慮，加上墨西哥灣颶風可能造成供應中斷，或許會支持油價。

展望未來，我們繼續關注美國和中國的經濟增長指標。從技術走勢分析，紐約油價最接近的支持位處於63.6美元，為2023年5月以來低位，下一個支持位留意62.4美元，為2021年12月以來最低。

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[陳正犖 匯市前瞻]