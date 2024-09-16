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廖偉強：市道現回暖信號

標籤：廖偉強

【明報專訊】大家都認為幾年新冠疫情後，香港旺區不再旺，零售市道亦每况愈下。不過，近期筆者察覺市道似乎漸有起色。每逢周五下班後，街上人流明顯增加，晚上消費潮亦開始湧現，在很多旺區都重現車水馬龍。這情况反映happy Friday的生活模式又再出現，大家都開始樂於在公餘時間消遣一下，這確實是一個好先兆。此外，周日及假期的大型商場停車場現等泊位車龍；而一些大型超市亦人山人海。在港人熱中北上消費的日子，這些情境確實是難以想像。當然，香港的商家捱打了多時，也開始學懂去變，減價促銷，期望做旺市道；商場也推出五花八門的購物消費優惠，幫助商戶吸客，這看來是經濟逐步復蘇的一個信號。市道是旺還是淡，除了有數據支持，其實也和個人觀感及周遭的氣氛有很大關係，樓市正就是這樣。當筆者問很多朋友是否知道樓價跌了多少時，他們普遍覺得已跌四至五成；工商舖物業更跌五至六成。事實真的如此嗎？政府一些數據中可見得到，住宅樓價由高位累跌近三成；而工商舖由高位平均跌幅也是三成左右。這種觀感差過現實的情况，就衍生很多極端悲觀情緒，形成惡性循環。

其實縱是市道差，但打工仔面對的困難也不算大，數據顯示，打工仔今年平均加薪3.2%；而失業率目前也維持約3%。只要有穩定工作，就算要在高息下供樓也不是大問題。相反，做生意的老闆或自僱人士，這幾年要受的苦可能更多，市道差，競爭大，工資成本又高，加上高息環境，利潤不斷被侵蝕。地產代理這門生意，當然也遇到一樣的問題；但其實做銷售生意，不論順逆，最重要都是掌握有用的數據，每步棋下得準繩，這樣就總可以抓住市場的商機。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]