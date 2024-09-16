廖偉強：市道現回暖信號

其實縱是市道差，但打工仔面對的困難也不算大，數據顯示，打工仔今年平均加薪3.2%；而失業率目前也維持約3%。只要有穩定工作，就算要在高息下供樓也不是大問題。相反，做生意的老闆或自僱人士，這幾年要受的苦可能更多，市道差，競爭大，工資成本又高，加上高息環境，利潤不斷被侵蝕。地產代理這門生意，當然也遇到一樣的問題；但其實做銷售生意，不論順逆，最重要都是掌握有用的數據，每步棋下得準繩，這樣就總可以抓住市場的商機。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]