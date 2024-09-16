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馬泰陽：一手撻訂料放緩

標籤：馬泰陽

【明報專訊】疫情過後，本港經濟未有如預期出現反彈。零售業和餐飲業首當其衝受影響，頻頻傳出結業消息。樓市方面，隨着經濟下行，樓價亦持續整固，市場上一度出現撻訂潮。據本行研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，今年首8個月全港共錄得385宗一手撻訂個案，比起去年全年293宗高出超過三成。然而，近數月情况已有改善，一手撻訂個案明顯回落，由今年117宗高位，持續跌至7月至16宗水平，即使8月回升至26宗，惟仍屬半年次低，而宗數較3月高位已大減約77.8%。

一般而言，樓市突然急跌才會出現撻訂潮，撻訂個案一般分為「撻細訂」及「撻大訂」，細訂訂金一般為樓價3%至5%，大訂為樓價5%至7%，即是說細訂連同大訂合計通常相當於樓價的10%。若以一個800萬元單位為例，付3%細訂約24萬元，而大訂為7%約56萬元，合共80萬元首期。在今年首8個月一手撻訂個案中，撻細訂僅佔83宗（佔約21.6%），撻大訂錄302宗（佔約78.4%）。若將今年首8個月一手撻大訂個案302宗按購入年份劃分，當中以2021年購入佔最多，達171宗。當年樓價處高位，若買家選擇建築期付款，到今年收樓才上會，或因現時銀行估價不足、個人財務狀况改變等原因無法上會，最終被迫撻訂。由於2021年正值樓價高位，最新樓價比當年最高位下挫約27%，當年購入而撻大訂的情况難免較多。

筆者認為，現時樓價已由高位回落，相信撻訂潮將會過去，目前市場信心回穩，加上美國減息，對準買家仍有一定的吸引力，因此部分有置業需求的買家將會伺機入市。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]