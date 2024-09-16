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IABHK C24 數碼營銷大會即將舉行 AI引領營銷新模式

Darren Thayre 教授谷歌全球戰略計劃創新主管Head of Innovation, Global Strategic Initiatives, Google(星加坡)
金昱冬 Danielle JinVisa 亞太區資深副總裁兼行銷負責人 SVP, Chief Marketing Officer, Asia Pacific, Visa(星加坡)
Bharat Khatri 宏盟媒體集團亞太區首席數位官 Chief Digital Officer, APAC, Omnicom Media Group (星加坡)
Vishal Singhvi (星加坡)微軟亞洲生成式AI總監 Director, Generative AI Leader, Asia, Microsoft
Gurmit Singh (印度) Quora亞太及中東區總經理 General Manager APAC & MEA, Quora
千月 (中國)小紅書全球業務解決方案負責人 Head of Global Business Solution, Xiaohongshu
Joann Ngai (星加坡) Netflix 東南亞及大中華區行銷合作夥伴負責人 Head of Marketing Partnerships, South East Asia & Greater China, Netflix
JJ Eastwood (星加坡) Carousell Media Group 董事總經理 Managing Director, Carousell Media Group
Dominique Rose Van-WintherChief AI Evangelist, CEO, Final Upgrade AI(星加坡)
董可 Eddy Dong (中國)WPP中國區董事總經理、WPP中國技術中心負責人 Managing Director of Technology, WPP China
謝安 Daniel Seah (中國)數字王國集團有限公司執行董事兼行政總裁 Chief Executive Officer, Digital Domain
謝安 Daniel Seah (中國)數字王國集團有限公司執行董事兼行政總裁 Chief Executive Officer, Digital Domain
James Bacon寶馬香港、澳門、台灣地區市場部總監 Head of Marketing, BMW Hong Kong, Macau, Taiwan
林國誠 Bruce Lam香港電訊個人業務行政總裁Chief Executive Officer, Consumer, HKT
Joe Chang BytePlus 企業合作與解決方案總監 Director, Enterprise Partnership & Solutions, BytePlus

根據 EY CEO Outlook Pulse Survey 2023 的調查顯示，逾半CEO支持盡快引入AI新科技，以保持公司競爭力，可見AI引發的影響力不容忽視。由IAB Hong Kong主辦的大型會議 C24 將於今年9 月26 日重臨香港會議展覽中心，特以「Impact AI: The New Marketing Paradigm」為主題，以迎接市場新趨勢，屆時將匯聚超過千名本地和亞太區的數碼營銷精英，有助鞏固香港作為國際數碼營銷中心的地位。

 

大會雲集科技巨頭   共同探討AI如何推動營銷新格局

今年的C24將邀請逾50位本地與海外行業領袖出席主講超過20場精彩論壇，當中多位科技巨頭包括BytePlus、Google、Microsoft、Meta、Quora、數字王國等等，他們會向與會者展示AI及其他雲端科技的最新發展，以及可為企業帶來的種種新機遇，例如營運革新、發展潛力及客製化的服務，開創商機 。

 

  • 開幕論壇：匯集頂尖AI開發者，探討AI對未來商業的影響，預測未來10年AI技術的發展方向。嘉賓包括微軟亞洲生成式AI總監及 POE 母公司Quora的亞太及中東區總經理。

  • 主題演講：Google AI 教授分享 AI 轉型上的實際案例及關鍵注意事項。

  • AI與品牌營銷：東西方品牌營銷先驅將透過爐邊對談，深入探討AI如何重塑品牌營銷與新前沿的敘事方式。

  • AI 與創作經濟：著名導演兼編劇谷德昭將探討AI在影視行業的利弊；全球領先的數字王國將分享AI技術在內容創作流程中的應用，並討論其對廣告業的潛在變革及大規模的培訓人才。

  • 內容營銷論壇：Meta、Netflix、小紅書及9GAG等四大平台將同台討論，分享如何通過社群參與來建立客戶忠誠度並推動業務增長。

  • 商業模式創新：HKT、保誠及Cherrypicks，一起探討如何將新技術融入商業策略，重塑現有商業模式。

  • 零售媒體革新：新興零售媒體帶來的機遇，需要O2O全渠道的數據驅動。有DFI 零售集團、foodpanda、Carousell及字節跳動的母公司BytePlus 分享精準的營銷策略。

  • 數據收集與AI測量：探討在數碼私隱時代，如何通過AI驅動的預測模型和數據質量提升來推動業務發展。有Klook、YAS、Cryto.com及TheTradeDesk 分享不同業界的數據收集和測量模式。

 

多個品牌管理層  分享AI應用趨勢與實戰經驗

C24作為本港最具影響力的會議之一，將透過多場具啟發性的專題討論探索新興AI的應用，涵蓋廣告、娛樂創作、電訊、金融、汽車、航空、飲食外賣、消閒、社交媒體、數碼支付系統、保險等等，各講者將會分享最佳應用及案例、釐定成效的準則以至近期大熱如何平衡AI與個人私隱的議題。參與的品牌計有：寶馬、Visa、滙豐、Netflix、小紅書、9GAG、香港電訊、保誠保險、國泰航空、Omnicom Media Group、Carousell Media Group、DFI 零售集團、foodpanda、Crypto.com、Klook、YAS Digital、WPP、導演兼編劇谷德昭等等，陣容鼎盛。

來自寶馬、BytePlus、Carousell Media Group、DFI 零售集團、foodpanda、HKT、Cherrypicks、香港電訊、保誠保險、Crypto.com、Klook、The Trade Desk、Visa和YAS Digital等代表則於各大小專題論壇分享AI在內容創作、商務、廣告技術及衡量等領域的實際應用，亮點包括如何利用AI增強客戶體驗、提升數據質量和運用AI預測建模等新機遇與挑戰。

 

加入全新環節：「EduTalk 」及「InnoTalk」

兩個全新環節 — 數碼工作坊的「EduTalk」及成功案例分享的「InnoTalk」，旨在為不同通過與行內專家的深度交流和連繫，讓一眾與會者可以在數碼營銷領域獲得新啟發，迎來新機遇 。

今年度的C24在去年成功的基礎上進一步拓展，增加了兩個全新環節 — 數碼工作坊的「EduTalk」及成功案例分享的「InnoTalk」，旨在為不同通過與行內專家的深度交流和連繫，讓一眾與會者可以在數碼營銷領域獲得新啟發，迎來新機遇。

 

數碼營銷實戰工作坊︰EduTalk

透過每節五十分鐘的實用工作坊，與會者可以在短時間內掌握AI應用、社交媒體數據營銷、數據衡量等其他數碼營銷策略，適合一眾想提升數碼營銷知識和技能的業界人士。講者來自Cosmose、Ekimetrics、fifty-five、Google及Meta，分享內容包括在數碼營銷和廣告行業中如何有效使用AI技術及相關的私隱問題與對策。

 

行業個案巡禮︰InnoTalk

分享環節將由行業專家分享廣告技術在七個不同領域的應用，包括如何利用 AI 提升出版商和廣告商的效能、增強顧客忠誠度，以及廣東話大型語言模型的崛起。此外，專家將探討「新香港人」的特徵及其對內容策略的影響，並分享針對服務公寓和銀行業的成功案例研究。會中還將討論可組合解決方案在 AI 驅動成功中的重要性，以及 AI 驅動的擴增實境技術如何提升品牌互動。這些討論及啟發性案例將進一步促進跨界知識交流，幫助營銷人員升級企業戰略。

 

 

展覽區展示本地初創AI與廣告科技方案

C24設有內容豐富的展覽區，向參加者展示多項尖端AI與廣告科技工具，包括Aloha Group的AI驅動SEO方案、HKT的AI虛擬助手解答問題及Ignite Vision的全新KOL優化平台等。參加者可親身體驗各種創新技術，與技術商直接對話，積極推動AI與廣告科技在日常營運中的應用。

 

C24數碼營銷大會之詳情

  • 日期：2024年9月26日(星期四)

  • 時間：上午9時30分至下午6時30分 （上午8時半開始登記）

  • 地點：灣仔 香港會議展覽中心 N201 – N212 室

  • 形式：親身出席或線上參加；爐邊對談、專題論壇、圓桌會議、工作坊

  • 語言：英語/國語/廣東話 (備AI即時翻譯)

  • 預計出席人數：超過千名本地和亞太區的數碼營銷精英線上或親身出席

  • 報名：https://bit.ly/JoinIABC24​

  • 查詢：c24@iabhongkong.com

 

IAB Hong Kong主席黃俊仁表示：「在AI急速發展的時代，C24為營銷人員提供了一個難得的平台，深入了解最新技術趨勢，汲取實戰經驗，並與中外行業領袖建立聯繫。在經濟轉型的關鍵時期，善用AI不僅能維持企業競爭力，更能帶來轉危為機的契機。」

大會籌委會主席許長虹表示：「數碼營銷人員若要在激烈的市場競爭中脫穎而出，必須花時間深入理解並靈活應用AI技術，掌握更具優勢的營銷策略。C24希望能幫助業界抓住AI技術發展帶來的新機遇。」

 

查詢IABHK C24的詳情，請聯絡 c24@iabhongkong.com