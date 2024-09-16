IABHK C24 數碼營銷大會即將舉行 AI引領營銷新模式

大會雲集科技巨頭 共同探討AI如何推動營銷新格局

今年的C24將邀請逾50位本地與海外行業領袖出席主講超過20場精彩論壇，當中多位科技巨頭包括BytePlus、Google、Microsoft、Meta、Quora、數字王國等等，他們會向與會者展示AI及其他雲端科技的最新發展，以及可為企業帶來的種種新機遇，例如營運革新、發展潛力及客製化的服務，開創商機 。

開幕論壇：匯集頂尖AI開發者，探討AI對未來商業的影響，預測未來10年AI技術的發展方向。嘉賓包括微軟亞洲生成式AI總監及 POE 母公司Quora的亞太及中東區總經理。

主題演講：Google AI 教授分享 AI 轉型上的實際案例及關鍵注意事項。

AI與品牌營銷：東西方品牌營銷先驅將透過爐邊對談，深入探討AI如何重塑品牌營銷與新前沿的敘事方式。

AI 與創作經濟：著名導演兼編劇谷德昭將探討AI在影視行業的利弊；全球領先的數字王國將分享AI技術在內容創作流程中的應用，並討論其對廣告業的潛在變革及大規模的培訓人才。

內容營銷論壇：Meta、Netflix、小紅書及9GAG等四大平台將同台討論，分享如何通過社群參與來建立客戶忠誠度並推動業務增長。

商業模式創新：HKT、保誠及Cherrypicks，一起探討如何將新技術融入商業策略，重塑現有商業模式。

零售媒體革新：新興零售媒體帶來的機遇，需要O2O全渠道的數據驅動。有DFI 零售集團、foodpanda、Carousell及字節跳動的母公司BytePlus 分享精準的營銷策略。

數據收集與AI測量：探討在數碼私隱時代，如何通過AI驅動的預測模型和數據質量提升來推動業務發展。有Klook、YAS、Cryto.com及TheTradeDesk 分享不同業界的數據收集和測量模式。

多個品牌管理層 分享AI應用趨勢與實戰經驗

C24作為本港最具影響力的會議之一，將透過多場具啟發性的專題討論探索新興AI的應用，涵蓋廣告、娛樂創作、電訊、金融、汽車、航空、飲食外賣、消閒、社交媒體、數碼支付系統、保險等等，各講者將會分享最佳應用及案例、釐定成效的準則以至近期大熱如何平衡AI與個人私隱的議題。參與的品牌計有：寶馬、Visa、滙豐、Netflix、小紅書、9GAG、香港電訊、保誠保險、國泰航空、Omnicom Media Group、Carousell Media Group、DFI 零售集團、foodpanda、Crypto.com、Klook、YAS Digital、WPP、導演兼編劇谷德昭等等，陣容鼎盛。

來自寶馬、BytePlus、Carousell Media Group、DFI 零售集團、foodpanda、HKT、Cherrypicks、香港電訊、保誠保險、Crypto.com、Klook、The Trade Desk、Visa和YAS Digital等代表則於各大小專題論壇分享AI在內容創作、商務、廣告技術及衡量等領域的實際應用，亮點包括如何利用AI增強客戶體驗、提升數據質量和運用AI預測建模等新機遇與挑戰。

加入全新環節：「EduTalk 」及「InnoTalk」

兩個全新環節 — 數碼工作坊的「EduTalk」及成功案例分享的「InnoTalk」，旨在為不同通過與行內專家的深度交流和連繫，讓一眾與會者可以在數碼營銷領域獲得新啟發，迎來新機遇 。

今年度的C24在去年成功的基礎上進一步拓展，增加了兩個全新環節 — 數碼工作坊的「EduTalk」及成功案例分享的「InnoTalk」，旨在為不同通過與行內專家的深度交流和連繫，讓一眾與會者可以在數碼營銷領域獲得新啟發，迎來新機遇。

數碼營銷實戰工作坊︰EduTalk

透過每節五十分鐘的實用工作坊，與會者可以在短時間內掌握AI應用、社交媒體數據營銷、數據衡量等其他數碼營銷策略，適合一眾想提升數碼營銷知識和技能的業界人士。講者來自Cosmose、Ekimetrics、fifty-five、Google及Meta，分享內容包括在數碼營銷和廣告行業中如何有效使用AI技術及相關的私隱問題與對策。

行業個案巡禮︰InnoTalk

分享環節將由行業專家分享廣告技術在七個不同領域的應用，包括如何利用 AI 提升出版商和廣告商的效能、增強顧客忠誠度，以及廣東話大型語言模型的崛起。此外，專家將探討「新香港人」的特徵及其對內容策略的影響，並分享針對服務公寓和銀行業的成功案例研究。會中還將討論可組合解決方案在 AI 驅動成功中的重要性，以及 AI 驅動的擴增實境技術如何提升品牌互動。這些討論及啟發性案例將進一步促進跨界知識交流，幫助營銷人員升級企業戰略。

展覽區展示本地初創AI與廣告科技方案

C24設有內容豐富的展覽區，向參加者展示多項尖端AI與廣告科技工具，包括Aloha Group的AI驅動SEO方案、HKT的AI虛擬助手解答問題及Ignite Vision的全新KOL優化平台等。參加者可親身體驗各種創新技術，與技術商直接對話，積極推動AI與廣告科技在日常營運中的應用。

C24數碼營銷大會之詳情

日期：2024年9月26日(星期四)

時間：上午9時30分至下午6時30分 （上午8時半開始登記）

地點：灣仔 香港會議展覽中心 N201 – N212 室

形式：親身出席或線上參加；爐邊對談、專題論壇、圓桌會議、工作坊

語言：英語/國語/廣東話 (備AI即時翻譯)

預計出席人數：超過千名本地和亞太區的數碼營銷精英線上或親身出席

報名：https://bit.ly/JoinIABC24​

查詢：c24@iabhongkong.com

IAB Hong Kong主席黃俊仁表示：「在AI急速發展的時代，C24為營銷人員提供了一個難得的平台，深入了解最新技術趨勢，汲取實戰經驗，並與中外行業領袖建立聯繫。在經濟轉型的關鍵時期，善用AI不僅能維持企業競爭力，更能帶來轉危為機的契機。」

大會籌委會主席許長虹表示：「數碼營銷人員若要在激烈的市場競爭中脫穎而出，必須花時間深入理解並靈活應用AI技術，掌握更具優勢的營銷策略。C24希望能幫助業界抓住AI技術發展帶來的新機遇。」

查詢IABHK C24的詳情，請聯絡 c24@iabhongkong.com。