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歐美大行齊降中國GDP增長預測 零售固投數據皆遜預期 今明年料難「保五」

【明報專訊】上周六公布的8月內地零售、固定投資等經濟數據皆差過市場預期，增速亦較7月放緩。繼美銀及瑞銀在數據公布前搶先下調中國今年經濟預測，另外三家美資行高盛、大摩及花旗亦隨即下調今年增長預測（見表）。其中高盛將今年增速下調0.2個百分點至4.7%，為7月以來首度向下修訂，以反映最新經濟數據表現，並將明年增長預測維持在4.3%。高盛指出，內地財政寬鬆效果尚未完全發揮作用、房地產活動仍低迷反映上輪放寬措施未必有效，內地未能達成今年GDP增長約5%官方目標的風險正在上升，更有迫切在需求方面採取更多寬鬆措施。

明報記者 歐陽偉昉

據高盛計算，單計8月內地固定資產投資按年增長2.1%，較7月1.9%增速加快，惟低於市場預期。雖然8月政府債券淨發行額達1.8萬億元人民幣的歷史紀錄，但基建投資按年增速自7月的7.3%降至3.8%，除了受近期的天氣影響，亦反映財政政策支持未完全發力。房地產方面，高盛指8月相關活動仍然受壓，反映過去支持措施成效有限，8月銷售金額按年降幅較7月小幅收窄1.1個百分點至17.2%，惟新屋開工面積按年仍跌16.7%。由於市場持續低迷令惡性循環仍然持續，需要進一步的政策支持才能穩定市場。

高盛：出口續強勁 內需低迷

內地8月工業生產值按年增速降至4.5%，高盛指出口強於預期，內需則持續疲弱，放緩主要由於電腦和化學品產出增長放緩，抵消在公用行業產出加快。消費方面，8月按年增速降至2.1%，主要由於網上商品和汽車銷售增長下降，不過受惠以舊換新的家電銷售則有所加快。高盛指出，加上9月初的高頻追蹤數據，內地出口持續強勁但內需仍然低迷，第三季按季增長趨勢弱於早前預期，估計內地31個省份中，有20個省份上半年未能達到全年增長目標，認為內地未能實現今年增長目標的風險正在上升。

大摩料人行減息0.2厘振經濟

另外，花旗發表報告，由於8月經濟活動差過預期，需求放緩對供給側的影響正在擴大，拖慢生產活動，因此將今年內地經濟增長預期下調0.1個百分點至4.7%，明年則下調0.3個百分點至4.2%。該行預期在今年內，人行將再減息0.1厘至0.2厘，並提供4.5萬億元人民幣的財政政策支持，相等於國內生產總值（GDP）的3.5%。

摩根士丹利則將今年內地經濟增長預測下調0.2個百分點至4.6%，明年則下調0.3個百分點至4.2%，認為債務問題與通縮的惡性循環在9月至今年底惡化，超出寬鬆措施帶來的支持。該行預期人行將減息0.2厘，按揭貸款也會重新將息率下調。據彭博統計，市場預期今年內地GDP增速為4.8%，明年放緩至4.5%。