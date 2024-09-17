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美的暗盤升5% 超級大戶獲1.7億股涉93億

標籤：新股

【明報專訊】內地家電巨頭美的集團（0300）今日（17日）上市，昨晚公布分配結果，無論面向散戶的公開發售，還是國際配售認購均反應熱烈。尤其國際發售部分，獲超額認購7.06倍，當中有「超級大戶」獲配發1.7億股，佔發售股份逾三成，涉資93.2億元，單一投資者獲配發股數已與18名基石投資者認購總數相若。美的昨日暗盤交易升約5%，每手帳面約賺280元。

公開發售部分超額認購4.31倍，獲13,717份有效申請，一手中籤率100%。其中更有3份申請認購1230.34萬股的上限股份，每張「頂頭槌」飛涉資6.7億元。基石投資者共認購美的1.79億股，涉資98.1億元，禁售期6個月。

未知是高瓴GIC或另有其人

彭博早前引述知情人士指出，高瓴正在洽談認購超過10億美元（約78億港元）的美的新股，新加坡主權財富基金GIC考慮認購約5億美元（約39億元）的股票。暫未知獲分1.7億股的超級大戶是否另有其人，還是高瓴或GIC最後決定加碼認購。

美的昨日暗盤做好，輝立暗盤收報57.55元，高上市價5%，不計手續費，一手100股，帳面賺275元；成交330萬股，涉資1.88億元；富途暗盤收報57.6元，高上市價5.1%，一手帳面賺280元。以上市價54.8元計，美的集資額達310億元，為2021年2月上市的快手（1024）以來集資額最大IPO。若計及預期行使15%超額配售權，集資額更達357億元。

花旗表示，美的香港IPO以上限定價，顯示投資者對內地家電行業有強烈需求，並指在非必需消費品領域中，投資者更喜歡家電產業而不是運動服飾產業，因為「以舊換新」政策可能會促進銷售。花旗又表示，體育用品股行業料於第四季面臨更多的減價風險，預計投資者將從體育用品股轉向家電行業，海爾（6690）、美的為家電業熱門買入股份，重申消費性板塊配對交易（pair trade）為增持美的，減持安踏（2020）；加碼海爾、減持李寧（2331）

明報記者

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