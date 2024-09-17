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北水暫停 港股成交479億見7個月低

標籤：經濟

【明報專訊】本周三中秋節翌日假遇上美國聯儲局議息，市場觀望氣氛濃厚。利率期貨市場最新反映美聯儲減息半厘機會近六成，本地地產收租股做好，近期弱勢的新世界發展（0017）升半成，為表現最好藍籌。港股就低開高走，以全日最高位收市，報17,422點。但在北水暫停下，成交萎縮至不足480億元，見7個月新低。

恒指曾跌192點 收市升53點

恒指低開116點，早段曾跌192點，低見17,177點，之後跌幅收窄，午後更止跌回升，收報17,422點，升53點，升穿10天（17,381點）及50天線（17,408點）。港股已連升3日，累升313點。

A股中秋假休市，在北水暫停下，大市全日成交只有479億元，較上日減少46%，是2月15日後最少。港股通於本周四才恢復。

地產收租股受捧 新世界漲5%

憧憬聯儲局或一次過減息半厘，地產收租股做好。新世界發展升5%，九倉置業（1997）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）及長實（1113）升逾1%。ATM個別發展，美團（3690）為升市火車頭，全日升2.8%，兼連升第五日；騰訊（0700）微升0.8%；阿里巴巴（9988）跌不足1%。

金價再創新高，金礦股做好。山東黃金（1787）、中國黃金（2099）升4.2%；招金（1818）升3.3%。內房物管股捱沽，中海外（0688）、華潤置地（1109）、龍湖（0960）及萬科（2202）跌約2%；碧桂園服務（6098）跌4.5%。

獨立股評人郭思治表示，雖然港股向好，但成交非常淡靜，故升市亦欠市場氣氛。在市場欠缺資金下，港股後市難升。現時指數雖重上17,400點以上，不過在成交萎縮下，港股之後又再可能表現反覆，初步支持位萬七點。他又指出，在樓市、經濟等下滑下，加上基金要計數，預期第四季港股表現仍然偏淡。