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景順：2026年港或有地產商債券違約

【明報專訊】香港地產商負債情况近期引起市場關注，景順亞太區固定收益主管黃嘉誠認為，至2026年個別本港地產商的債券或會出現違約。他指有部分地產商面臨債務困難，據其模型推算，它們債務對息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）的比率或可升至20至30倍，相對廣受關注的內地地方政府債務平台（LGFV）只是8倍至10倍水平。他認為除非有刺激支持措施，否則至2026年本港地產行業違約的機會上升。

物業需求降 業界或整合

黃嘉誠表示，香港地產市場氣氛與內地房地產市場相關，而且部分本港地產商並非單純本地地產商，在內地有土地儲備，且部分已經需要減值，相關公司現存有大量負債，均為市場關注問題。另外，債券集中到期情况需要密切關注，本地地產行業再融資需求不低，雖然本港銀行提供貸款支持，但仍然需要債券市場買債，不過現時債市強度不足以支持全數地產商。

不過黃嘉誠認為，本地地產商債券市場不會出現系統性問題，因為這些債券由機構投資者買入，而不是公眾普遍持有，銀行亦就此壓力測試。

另外，這些地產商都正盡力拯救公司，加快出售資產變現；又指市場對物業需求下降，本地地產行業將會出現整合。

美國減息方面，景順預期今年將減息0.75厘，黃嘉誠指市場已普遍反映9月減息0.25厘，若然聯儲局本月減幅如同預期，市場不會對此有太大反應。雖然美國經濟正在放緩，但基本因素仍然強勁，現時聯儲局有空間決定減息幅度。景順基本預期為美國經濟將會軟着陸，機會率為55%，料明年每次會議均會減息，直至利率降至3厘至3.25厘區間。

不過，投資者需要留意美國總統選舉結果、歐盟提高關稅及中東地緣政治局勢，對通脹所帶來的影響。