證監：與康佰案3人和解成首例 3人合共賠1.92億 以特別股息方式派小股東

【明報專訊】證監會因應已除牌的康佰控股（前上市編號8190）營運及管理層不當行為，造成逾2.93億元損失一案，已與涉事各方達成和解，透過簡易程序解決在高等法院的法律程序。待法院於明年4月2日聆訊批准後，3名答辯人，即康佰幕後董事吳國輝、執行董事廖天立及李敏滔，向康佰賠償約1.92億元。康佰收款後會向獨立公眾股東派特別股息，每股0.066元，較康佰於停牌前最後收市價高2.75倍，為已除牌公司以特別股息方式向小股東支付歷來最高賠償額，證監會指是首宗同類和解個案。
證監會稱，今次特別息所派金額，已經將合共持有24.4%康佰股份的兩名股東承諾交回其有權收取特別息，重新分發給小股東的部分計算在內。
是次個案源於證監會在2018年7月展開調查。該會發現康佰營運及管理層行為和誠信存在令人嚴重關注的情况。為保障投資大眾利益，於2019年5月29日指示聯交所暫停康佰股份的買賣。證監會並於2020年5月18日對相關答辯人展開法律程序，康佰在同年12月24日被聯交所除牌。
證監會稱，作為和解的一部分，已與答辯人就一份事實陳述書達成協議，包括吳自2016年起曾為康佰的幕後董事，而在關鍵時間的執行董事只有廖及李二人，他們遵循吳的指令經營康佰的事務。三人促使康佰於2016年和2017年訂立收購兩個附屬公司的交易，兩宗收購定價被大幅推高共2.29億元。兩個被收購的附屬公司亦由吳促使的虛構或虛假業務組成。此外，三人亦促使康佰在沒有商業理由下借貸，並支付約6400萬元費用和利息。三人更虛假地誇大康佰在2016年至2019年的多個年度期間收益，使康佰蒙受共超過2.93億元的損失。
證監會行政總裁梁鳳儀表示，這是此類和解首例，使康佰少數股東能夠直接從不法分子支付的賠償受惠。證監竭力維持市場的公義秩序，為少數股東討回公道，並使違法者付出代價。
對於是否仍有其他針對已除牌公司董事、大股東的類似法律行動在進行中，證監會發言人不作評論。
翻查資料，十多年前半新股洪良（前上市編號0946）曾「回水」予小股東。2009年12月上市的洪良，上市後3個月被勒令停牌，調查後發現招股書內容不實。2012年6月，洪良以每股2.06元共斥資10.3億元回購約7700名公眾小股東股份，開創同類型事件先河。