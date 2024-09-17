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TVB：已向華人文化還款1.56億

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）發表最新的中期報告顯示，雖然其負債比率在過去半年度上升6.9個百分點至65.9%，但已向關連人士、即股東華人文化及其有份持股的Young Lion Holdings（YL）償還部分股東貸款、涉資1.56億元，並獲准將最後還債到期日由明年3月底延後半年至9月底。公司亦透露，6月底後獲主要往來銀行上海商業銀行，將總值15.67億元的貸款，大部分期限作延展。

尚有股東貸款2.92億待還

進一步翻查TVB的2023年度報告更顯示，該公司是於今年1月3日向華人文化還款1.56億元，根據6月半年結，尚有2.92億元股東貸款待償還。該筆貸款的原初到期日為今年12月底，及後延至明年3月底，而根據最新於8月16日補充函件，再進一步延至明年9月底。息率方面，則維持於3個月香港銀行同業拆息加1.25厘不變。

電視廣播財務狀况逐步好轉，但因為已經將上商提供的貸款列作流動負債處理，因此截至6月結的流動比率由去年底的2.2，降至1.1。其流動資產淨值則減少79.4%至4.19億元。其欠付上商的定期貸款按浮動息率計息，由去年底的7.7厘，降至今年半年結的6.8厘。在過去半年內，該公司新增一家銀行提供短期銀行借貸，合共有兩家銀行提供安排，並在期內新增9056.5萬元短期借貸。

經營現金流上半年淨流入逾3611萬

以往電視廣播不時需要動用銀行透支，如2022年底透支額高達1.98億元，惟根據TVB的中期報告，自2023年6月底錄得透支1.88億元之後，已經再無動用銀行透支。公司亦扭轉經營現金流連續3年淨流出的狀態，今年上半年首度錄得淨流入3611.3萬元。此外，截至今年6月底TVB的僱員總數為3043名，較去年底減少約144名。但是其在內地及海外增加10名僱員，最新增至319名。