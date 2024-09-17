領展未來館幫市民帶ESG回家 接待160個學校導賞團 設多元化工作坊

明報記者 邱潤青

未來館於2023年4月開館，圍繞不同的可持續發展主題，策展各式專題展覽及互動遊戲。陳涓涓介紹稱，由於學生群體更易接受ESG概念並帶領家長共同踐行可持續生活方式，未來館先後同多間學校合作，加深學生對可持續發展的認識。自開館至今年9月初，未來館已接待約160個學校導賞團（包括幼稚園、小學、中學及大專院校），合共約3900人到訪。未來館更為組團到訪的中、小學及幼稚園提供實用學習資源，以擴展校本課程以外的學習範圍。

為鼓勵4至16歲學生在參觀期間、學校或在家中均可延續對可持續生活的深入學習，未來館應不同年齡及年級程度設計了3個版本的導賞學習工作紙，歡迎學校自行選用。工作紙採用色彩多樣且圖文並茂的設計風格，內容由淺及深，幫助學生理解及記憶知識。此外，學校於參與團體導賞活動後，還可以即場免費參與由專業機構設計的延伸學習工作坊。工作坊的設計配合未來館當期主題，照顧不同年級的教學需要，寓教於樂。由今年7月中開始，未來館為學生導賞團提供再造紙工作坊及黑水虻居所設計工作坊，令學生在一小時內以互動方式直觀了解可持續發展知識，培養動手與溝通協作能力。

位處樂富廣場 利接觸家庭戶

未來館也在遊覽活動中持續鼓勵市民多行一步。陳涓涓介紹，領展希望透過未來館實現3A目標，即平台易接觸（Accessible）、展示可持續發展措施可實踐（Actionable），以及目標可實現（Achievable）。未來館所在的樂富廣場為區內大型民生商場，可有效聯繫社區中的家庭戶，並以免費及免預約形式吸引參觀者。從日常餐桌、多元共融到循環經濟，未來館先後選取和每個香港市民日常生活息息相關的話題為策展主題，尤其注重深入淺出，將專業知識和深奧的「字海」化為簡單的遊戲或互動裝置，幫助全年齡段市民有效理解，並了解從自身出發的可行路徑達成日常ESG小目標。

手工藝循環再造等工作坊受歡迎

未來館更每周與社福機構、社會企業、政府部門、大學等合作，舉辦各種專家講座及工作坊，並免費開放予市民參與，跨界共融推動可持續發展。陳涓涓稱，開館以來受市民歡迎的工作坊包括社會關懷、樂齡活動、手工藝術、生物多樣性、循環再造等，市民可以在種類繁多的活動中尋找自己的興趣點，更有親子活動便利家庭客共同參與。陳涓涓稱，曾注意到有全家大小「齊上陣」，共同參加工作坊，將可持續生活方式帶回家。

推沉浸體驗 助訪客認識循環經濟

目前未來館正在展出的主題為「再生地球–解構循環經濟」，涵蓋氣候變化、永續時尚、過度包裝、海洋垃圾、電子廢物回收、轉廢為能，以及自然為本的解決方案。館內設有多項沉浸體驗及互動遊戲區，讓訪客以不一樣的方式來認識「循環經濟」。陳涓涓稱，領展希望藉此主題提升公眾對循環經濟的認識，並介紹科技進步所帶來的各種可能，協助公眾探索實踐可持續生活的方式。該主題自今年7月開幕至9月初，已成功吸引4萬名參觀者到訪。

由於與循環經濟主題配合，舊書概念店「幾好生活」進駐未來館的零售空間。「幾好生活」概念店是由領展贊助的慈善團體「書送快樂」營運，提倡惜書惜物。小店鼓勵市民捐贈閒置好書，並將部分二手書以低價出售，同時售賣本地手作人設計的文創產品及環保產品。店內收益扣除營運支出，將用作支持「書送快樂」社區轉贈計劃，惠澤學校及有需要社群。

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