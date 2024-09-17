美本周減息半厘概率升 日圓曾破140逾一年高

麥格理駐新加坡策略師Gareth Berry指出，支撐日圓的主要因素，是「美聯儲可能會減息半厘，而不是0.25厘的風險」，即使市場沒有擴大美聯儲的減息預期，隨着時間推移，美元兌日圓也會進一步轉弱。

匯控料未來溫和減息 美元看升

匯控外匯分析師Paul Mackel的報告則指出，美聯儲本周減息0.25厘，還是半厘，屬五五波。匯控團隊預計，美聯儲本周將減息0.25厘，並暗示未來將溫和減息。在此情况下，美元將會回升，尤其是考慮到市場對減息過度定價。法國農業信貸銀行策略師David Forrester亦預期，美聯儲本周將減息0.25厘基點，並質疑市場似乎高估美聯儲大幅減息的風險，而這將推動美元反彈。

不過市場人士普遍預期，同樣於本周議息的日本央行，未來加息趨勢不變。即使日本央行可能在本周五的政策會議按兵不動，但彭博社調查的多數經濟學家預計，該央行仍將在12月再次加息，令美、日利差進一步收窄。三菱日聯指出，就算日本央行在周五維持利率不變，但仍會繼續釋出加息信號，令日圓可能進一步升值。

彭博：美日利差或進一步收窄

日本央行在7月底將政策利率上調至0.25厘，觸發環球市場在8月初陷入動盪。不過日本央行行長植田和男一再重申，倘通脹趨勢符合預期，央行將繼續加息至中性利率水平，支撐了日圓反彈。在加息預期下，日圓利差交易迅速平倉，推動了日圓升值。日圓兌每美元自7月3日觸及161.95的38年低位後，其走勢已完全逆轉。今季以來，日圓兌美元升幅達15%，是G10貨幣中，表現最好的貨幣。

分析料日圓漲見137至138

澳洲西太平洋銀行貨幣策略主管Richard Franulovich表示，市場已為鴿派的美聯儲及鷹派的日本央行政策定價，若最終發展符合預期，將進一步推動日圓轉強及美元轉弱的趨勢，預期在1至3個月內，日圓兌每美元可能會漲至137至138之間。

澳洲國民銀行分析師Rodrigo Catril稱，美聯儲即將進入寬鬆周期，對美元是重大不利因素。隨着美聯儲啟動減息，美元將開始「周期性下跌」，而聯邦基金利率明年可能趨向中性，甚至低於中性水平。彭博社進行的調查顯示，多數分析師預計12個月後，歐元、日圓、加元及澳元兌美元，都將有所轉強。

（綜合報道）

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