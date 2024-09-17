moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

波音凍結招聘 停非必要出差削成本

【明報專訊】波音（美：BA）最大工會超過3萬名工人上周五在西雅圖廠區展開罷工後，波音昨宣布全面削減成本，除了凍結招聘，亦將暫停非必要的員工出差，務求盡量保留現金。波音股價早段跌逾1%，見52周低位。

股價早段跌逾1%見52周低位

波音財務總監Brian West昨表示，資方真誠地爭取達成新的勞工合約協議，以反映員工的訴求，並使公司恢復營運，由於波音的業務正處於困難時期，這次罷工嚴重危及企業復蘇，「我們必須採取必要行動，保存現金」。他上周五亦表示，罷工對財務的影響，將取決於罷工持續多久。穆迪此前表示，對波音的所有信用評級進行審查，有可能下調其信評。

惠譽亦警告，長期罷工可能使波音面臨降級風險。兩家評級機構目前給予波音的信評，是投資級別的最低級，意味一旦評級下降，其信評將降至垃圾級別。

OpenAI非牟利結構或面臨調整

此外，《財富》引述知情人士稱，OpenAI行政總裁Sam Altman在一次全體員工會議透露，OpenAI的非牟利公司結構，最早可能在明年發生變化，使其更接近傳統的營利性質企業。

路透社引述知情人士稱，OpenAI的新一輪融資，將通過可轉換票據的形式，籌集多達65億美元的資金，不過此輪融資的1500億美元估值，取決於其能否改變公司結構，並取消對投資者的盈利上限。倘完成融資，將意味OpenAI願意為吸引更多投資而改革公司結構，可能令外界質疑OpenAI偏離非牟利使命。

（綜合報道）

[國際金融]