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梁天卓：從美招生醜聞看大學收生制度

【明報專訊】幾年前，美國發生了一單名為「Varsity Blues」的招生醜聞。簡單來說，當時一班美國富有家長花錢賄賂大學招生官，或者偽造孩子的運動員身分以獲得名校錄取資格，不少美國名校如史丹福大學和耶魯大學等名校都牽涉其中。有趣的是，本人任教的維克森林大學亦榜上有名，一方面敝校的醜聞又多一單，另一方面證明敝校總算在美國有點名氣（哈），這可算是有幸有不幸吧。

收生不透明影響考生入學機會

你可能會問：大學收生標準不是只看公開試成績嗎？起碼在美國的大學收生過程裏，除了公開考試成績外，大學還會考慮許多主觀因素，如課外活動、推薦信和面試表現等。這些主觀標準往往令整個收生過程更不透明，直接或間接影響不同學生考入大學的機會。

很多時候，更不透明的收生標準對來自富有家庭的學生更有利，因為他們擁有更多資源參加各種課外活動，並且能通過個人關係獲得高質量的推薦信。

另外，不透明的收生標準亦可能對某個種族的學生不利。早前哈佛大學就被美國最高法院裁定其收生過程系統性（以及違法地）調低亞裔學生的面試評分，直接導致哈佛的亞裔學生數目不成比例地低。

內地與香港收生更透明

為了增加收生透明度，美國得州在30年前推出一項名為「前10%計劃」（Top Ten Percent Plan）的計劃。該計劃規定，只要學生在其高中畢業生中名列前10%，便可自動獲得得州公立大學的入學資格。研究發現，這樣的透明收生標準顯著提高了經濟困難學生進入名校的比率，當中部分是因為他們選上的機會率提升，部分是因為透明度增加，令他們遞交申請的誘因更多。

在中國內地和香港，大學招生不是沒有發生過醜聞，但印象中沒有美國嚴重，更透明的收生制度是一個重要原因吧。

維克森林大學經濟系副教授

http://facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]