黃雯怡：山東黃金受惠金價漲

山東黃金（1787）作為中國領先黃金生產商，直接受惠金價上漲。上半年營業收入457.73億元（人民幣，下同），同比增長66.9%；股東應佔利潤13.57億元，同比增長58.79%。上半年公司礦產金產量24.52噸，相當於國內礦山企業礦產金產量的17.33%。其中二季度產量同比增長23.82%，環比增長5.91%。預期在美國降息和地緣風險升溫情况下，公司將繼續享有黃金價格上升帶來的利潤增長貢獻。

山東黃金旗下東風玲瓏金礦已於去年12月恢復部分生產，地方政府的安全許可證預計將於今年下半年取得，預期可帶動產量增長。 中期展望而言，母公司山東黃金集團的目標是5年內黃金產量達80噸。

恒指近期處於區間波動階段，黃金股此前顯著回吐，當前在避險需求升溫背景下，又再展升勢。建議現價買入山東黃金，暫上望18元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]