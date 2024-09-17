薛偉傑：內地加速發展無人貨運機 最新型號載重量達3.2噸

有媒體和航空業人士認為，無人貨運機市場是一個新大陸，中國內地和歐美等先進國家都是處於相若的起點，中國內地必然會努力搶佔先機以及向大型化發展，希望複製電動車的成功故事。

SA750U載重量貨艙容積創新高

8月22日早上6時28分，由湖南省的山河華宇航空科技有限公司自主研發、山河星航戰略協同推進的SA750U大型無人運輸機，在陝西省的靖邊無人機專用測試機場成功進行了首次試飛。

在40分鐘的試飛過程中，各系統設備運作正常、狀態良好，飛機姿態平穩，性能指標符合設計。在完成了預定飛行科目後，飛機順利返航降落。資料顯示，SA750U的最大起飛重量為7.5噸，最大載重量達到3.2噸。而且，其貨艙容積亦高達25.8立方米，最大航程2200公里，最高飛行高度7300米。

據悉，以內地的無人貨運機來說，SA750U的載重量和貨艙容積均創下新高。在此之前，內地已經使用或者成功試飛的無人貨運機，載重量主要都在1.5噸至2噸的範圍，貨艙容積較大的亦只是12至15立方米，較小的更只有5立方米。

為了優化經濟效益，山河華宇航空科技還特別為SA750U設計了矩形的截面機身、機尾大艙門、短距起降增升系統等結構和子系統，令該機具備快速裝卸貨物、無人化高效空投、起降場地適應性廣等特點。在低海拔環境下，SA750U的滿載起飛滑跑距離為400多米。

動力系統仍是最大短板

此外，SA750U還可以針對不同場景進行改裝，容易拓展用途，不論是支線航空物流、應急救援物資投送，還是森林草原消防滅火等應用場景都適用。以森林滅火來說，SA750U的載水量更達到4噸，採用壓力注水方式，大約3分鐘即可裝滿4噸水，還可以在火場超低空飛行投水。

山河華宇航空科技有限公司創始人兼首席專家何清華強調，SA750U由概念設計到首架原型機首次試飛成功，只用了2年8個月；而發動機、飛行控制軟件、航電系統、材料等整機和關鍵零部件，都實現了國產全自主。

筆者認為，SA750U的載重量和貨艙容積確實不錯，即使拿到國際市場，也可以排在前列，但動力方面仍然是最大缺點。因為SA750U配備一部中國航空發動機集團有限公司研製的渦槳發動機AEP100-A，後者的功率只屬於900千瓦級別，令它的最高時速只有308公里。即使和一些同樣配備渦槳發動機的有人駕駛支線客機相比，這個速度也比較偏低。當然，貨運的時間迫切性不及客運。但是，單發動機的設計，也令到故障風險大過雙發動機。

此外，在氣動力設計和材料科技方面，SA750U看來也比較保守。暫時來說，內地媒體的報道完全沒有提及，它使用了多少百分比的碳纖維或複合材料等。

以「小步快跑」策略競爭

已有6款固定翼無人貨運機

無可否認，內地近年確實正在加速發展無人貨運機。根據不完全的統計，由2021年7月至今年8月底，內地已經投入使用或者正在試飛的國產民用固定翼無人貨運機，至少已有6款之多（部分型號由有人駕駛的舊款小型運輸機修改而來），載重量由0.5噸至3.2噸，航程則由500公里至2200公里。這裡還沒有計算垂直起降但航程較短、主要只用於市內運輸的eVTOL。

這個現象亦符合內地官方和部分科技業者一貫喜歡使用的所謂「小步快跑」策略，即是每個型號的性能提升未必會很驚人，但就以項目容易上馬、縮短研發周期、加快更新迭代、較頻密地推出多個型號來建立競爭力。有媒體和業內人士認為，無人貨運機除了適用於支線航空物流、網購快遞、應急救援物資投送、滅火和火災監測、人工增雨，還可以應用於島嶼補給、中繼通訊等，後兩者更具備一定的軍事意義。

內地的私營和國有企業未來還會繼續研製載重量達到5噸至10噸甚或以上的無人貨運機，以滿足不同貨物、不同距離和不同服務等的運輸需求。但在使用可持續航空燃料或者轉用鋰電池、氫燃料電池等較為環保的能源方面亦需要加快探索。

明報記者 薛偉傑

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